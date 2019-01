La burocracia paraliza el bono insular de transporte en Arrecife

El bono de transporte público terrestre auspiciado por el Cabildo cumplirá el viernes su segundo mes de vigencia. Pese al tiempo transcurrido desde el 1 de diciembre, aún no tiene vigor para las guaguas municipales de Arrecife, a causa de aspectos burocráticos a resolver entre primera Corporación y Ayuntamiento. Se está a expensas de un convenio entre ambas administraciones, aún sin fecha para su firma, según fuentes oficiales.

Este convenio es necesario por la sencilla razón de que las máquinas validadoras de las guaguas de la capital no han sido ajustadas para validar el bono mensual que avala el Cabildo. Como solución se ha ideado que los usuarios enseñen el documento a los conductores, para que éstos emitan un billete especial, con el compromiso de que cada cierto tiempo se compense al Ayuntamiento. Y es aquí donde hace falta la firma del convenio, como documento esencial para garantizar los abonos.

Según Inodelvia Torres, concejala capitalina de la materia, «ya lo hemos solicitado tres veces por escrito al Cabildo y aún no lo hemos recibido». Añadió la concejala que existe intención de que entre en vigor el bono para las guaguas arrecifeñas en cuanto se cierre el trámite, si bien advirtiendo de que «el protocolo depende de ellos, no es que no queramos, no podemos».

Desde la primera Corporación, fuentes del Área de Transportes, bajo responsabilidad de Patricia Pérez, comentaron que el convenio hace tiempo que ha sido definido, pero está el mismo a expensas de «fiscalización», sin que conste fecha concreta para el remate, añadiéndose que «Arrecife está al día» de esta circunstancia. Además, se aclaró que el documento no pudo concretarse antes de la entrada en servicio del bono, toda vez que el Cabildo se ha visto perjudicado por la tardanza en la tramitación de la iniciativa por parte del Gobierno de Canarias y el Estado.

Cabe recordar que el bono para residentes tiene un coste inicial de 2 euros, debiéndose hacer un abono por mes de 20 euros. Con el documento, personal, con una foto en consecuencia del usuario, éste tiene derecho al uso de todas las líneas interurbanas de transporte público de guaguas. Supone la iniciativa un importante ahorro para los usuarios del servicio con respecto a las tarifas habituales. En algún caso, el ahorro por mes se ha cifrado que puede ser de más de 100 euros, según se dijo en la presentación de la iniciativa, a finales de noviembre, con presencia del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

El bono se puede solicitar a partir en oficinas de la estación de guaguas de Arrecife, en la Vía Medular; en la nueva oficina de información del intercambiador de guaguas que se encuentra situado en las inmediaciones del Cabildo; y en la página de la empresa de transporte interurbano (www.arrecifebus.com).