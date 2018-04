La Audiencia ordena el ingreso en prisión de Reyes y la anula sus licencias

En concreto, Reyes se confesó autor de tres delitos de cohecho (cobro de sobornos), uno de prevaricación urbanística , otro de prevaricación administrativa , uno de blanqueo de capitales , uno de malversación y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios , por los que aceptó cinco años, once meses y 29 días de prisión .

Los otro ocho procesados que se declararon culpables al comienzo del juicio fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco y los doce meses de prisión. Todos ellos también han pedido al tribunal que se les otorgue una suspensión de las condenas.

En su caso, la Audiencia no ordena prisión inmediata (como sí ha hecho con Reyes, a la espera de escuchar a las partes), sino que se dirige al fiscal y a la acusación particular para que se pronuncien sobre si creen o no conveniente concederles ese beneficio.

El auto que pone fin a este caso declara firmes los embargos dictados en la sentencia (básicamente bienes inmuebles, vehículos y cuentas corrientes de Reyes y sus familiares también condenados en este procedimiento), que ahora quedarán definitivamente a disposición del Ministerio de Justicia.

La sentencia recogía como hecho probado que Reyes cobró 300.000 euros en sobornos de varios empresarios a cambio de conceder licencias urbanísticas para hoteles y otras instalaciones en la costa de Yaiza a sabiendas de su ilegalidad.

La Audiencia remarca que todas las licencias citadas en el relato de hechos probados de la sentencia del caso Yate como concedidas de forma delictiva por José Francisco Reyes Rodríguez en su condición de alcalde de Yaiza son nulas, algo que pone en conocimiento formalmente del Ayuntamiento a los efectos oportunos.