Herramienta contra la ‘burrocracia’

Si usted es un autónomo que suda tinta china para cobrar facturas de un ayuntamiento; si usted quiere recurrir una multa de tráfico y no sabe cómo encauzar su escrito; o si usted es un simple ciudadano que ha tenido que padecer malas formas de un funcionario supuestamente a su disposición y quiere poner remedio para una siguiente ocasión, le puede convenir saber que ya está a la venta, en papel y a través de medios electrónicos, el libro Cómo sobrevivir a la burrocracia o cómo ser ciudadan@ y no morir en el intento. En 13 capítulos, en apenas un centenar de páginas, se dan pistas, consejos, advertencias e, incluso, alguna que otra reprimenda, en aras de orientar a cualquier vecino de a pie en su día a día para mejorar las relaciones con la Administración y hasta con la vida misma.

Este documento, que bien puede considerarse un libro de autoayuda, en un campo casi inédito, lleva la rúbrica de Lara Zurita, funcionaria con varios lustros de carrera y residente en Arrecife. Conocedora desde dentro de cómo funciona el sistema, esta obra la propone como una guía práctica «para enfrentarnos a todo tipo de trámites». Y lo hace ofreciendo una herramienta donde abunda el buen sentido del humor, intentando «no buscar confrontación, lo que busco es conciliar posturas».

Da nociones sobre muchas derechos que la gran parte los ciudadanos desconocemos de forma cotidiana. Y añade experiencias personales, logrando así que un libro en apariencia de temática árida, sea en realidad una obra plena de humanidad. Así, resulta fácil de leer y releer.

Los fundamentos de esta curiosa guía tuvieron su gestación en reflexiones que Lara Zurita fue aglutinando por escrito en el verano de 2018. Lo fundamentado se lo dio a conocer a varios amigos, que en general la animaron a ir más allá. Convencida, la autora siguió adelante, profundizando ya más en detalle sobre las diferentes reflexiones, siendo ya bien entrado este año cuando el libro cobró forma real, en buena medida por el micromecenazgo, con casi un centenar de colaboradores, cuyos nombres están incluidos en la primera edición.

La tirada inicial en papel se ha compuesto de un millar de ejemplares. Algunos de ellos fueron adquiridos por los asistentes a las presentaciones hechas en Arrecife, Madrid, Córdoba y Santa Cruz de Tenerife. Para enero se prevé un acto similar en Jaén. Se vende en la isla en Diama. Como libro electrónico, por 3,79 euros, está en Amazon.

«Intento enseñar a la gente a saber localizar cuáles son sus derechos», esgrime Lara Zurita al tiempo de dar justificación a contenidos básicos incluidos en Cómo sobrevivir a la burrocracia o cómo ser ciudadan@ y no morir en el intento. Este fundamento guarda relación, según concreta la autora en el prólogo, por su afán de «pagar mi deuda social por todo lo bueno que he recibido de personas que comparten»; con el añadido de que, fruto de la acumulación de experiencias en una dilatada trayectoria profesional, «el sistema no protege como debe». Y por ello, el estado de bienestar padece de «lagunillas».

Se trata de una guía didáctica al uso. Con resúmenes bien armados en el final de cada uno de sus 13 capítulos. En cada caso, con conclusiones y consejos útiles. En el último apartado, elucidando hasta cuánto de bueno puede ser para cualquier mortal tener un testamento bien hecho. Porque la vida sigue.