Haría rechaza el camping en La Garita

El pleno del Ayuntamiento norteño acordó el pasado sábado rechazar de plano la posible instalación de una zona reservada para acampadas en la playa de La Garita en Arrieta. El acuerdo contó con ocho votos a favor del grupo de gobierno (5 de Coalición Canaria, uno de Somos, y dos de la Plataforma Municipal de Haría), con la ausencia de la edil también del gobierno municipal, Yéssica Mesa.

En la votación no hubo votos en contra, al estar también ausentes el edil del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Iván Rodríguez; y el concejal del PSOE, Alfredo Villalba, quien optó por levantarse de la votación, alegando que su propuesta es que se traslade al pleno del cabildo que vote a favor de suprimir esta zona de acampada del futuro planeamiento insular.

El acuerdo incluye, además, dos apartados que consisten en pedir al Cabildo que retire del actual documento del Plan Insular de Ordenación (PIO) en fase de aprobación inicial, la previsión de dotar este suelo como sistema general para uso de acampadas. La intención es que en caso de que el Cabildo tenga cerrado ya el documento para su aprobación inicial, el Ayuntamiento presentará en la fase de alegaciones cuantas iniciativas sean necesarias para que se suprima la zona de La Garita para este uso de acampadas.

El Ayuntamiento entiende que esta zona de litoral tiene que quedar libre. No obstante, tal y como se adoptó en el acuerdo, propondrá al Cabildo otras posibles zonas para la práctica de esta actividad. Según el alcalde, Marciano Acuña, «si bien no estamos de acuerdo en que la garita albergue un camping, sin embargo estudiaremos otras opciones, porque Haría no va a dar la espalda a esta actividad que cuenta con una importante demanda». Según el regidor, todavía no se contemplan posibles alternativas, pero sugirió que en el municipio existe suelo que puede ser oportuno destinarlo a este uso, «aunque descartamos que se haga en zonas de litoral», explicó el primer edil norteño, señalando que podría ser en zonas de medianías o en otros espacios que se estudiarán y conmensuran oportunamente.

Según el alcalde, en Haría más del 50% de la zona próxima al litoral está protegido, «y lo poco que queda no va a ser ocupado, pero sí podemos ofrecer opciones como complemento a Papagayo». De esta forma se despeja la polémica dada en verano en torno a la posible instalación de un camping en esta zona.