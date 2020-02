Haría cifra la indemnización por La Cueva entre 15 y 20 millones

El alcalde de Haría, Alfredo Villaba, aclaró ayer que todavía es «prematuro» hablar de un acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento norteño sobre el conflicto de la Cueva de los Verdes, si bien explicó que en los últimos días se ha logrado desbloquear uno de los escollos principales, como era el reparo de Servicio de Intervención del Cabildo, para fijar una cantidad como indemnización, a cambio de evitar el cese del uso y disfrute de este bien patrimonial cuyo titular el Consistorio de Haría.

De este modo, el alcalde señaló ayer que todavía faltan algunos flecos para poder hablar de un acuerdo, aunque recalcó que espera que finalmente el convenio que se alcance pueda hacerse público entre este mes o durante marzo, a más tardar.

Según Villalba, es cierto que el acuerdo está prácticamente cerrado, una vez que se ha resuelto el problema técnico que planteaba Intervención del Cabildo, una vez que finalmente se admitirá que el pago de la cuantía indemnizatoria por parte del Cabildo se pueda efectuar con cargo al remanente de tesorería de la institución. No obstante, el regidor precisó que aunque este asunto tan importante se ha logrado desbloquear, falta por fijar la cuantía total de la indemnización y el correspondiente plan de pagos.

Según Villalba, «sobre la cuantía total de la indemnización, todavía no se ha hablado de cifras concretas, sí es cierto que la propia presidenta (en referencia a María Dolores Corujo), en algún momento mencionó la cantidad de unos 24 millones de euros, pero es cierto que no se ha hablado de cantidades que nosotros no nos atrevemos a cifrar por riesgo a equivocarnos, aunque todo a punta a que la cifra deberá rondar entre los 15 y los 20 millones», aclaró el alcalde, añadiendo que «ain riesgo a equivocarnos, la cantidad podría moverse en esas cifras, pero aún no lo sabemos».

El alcalde también destacó que tampoco se ha fijado un plan de pagos, «y tanto la cantidad como el plan de pagos son los flecos que faltan por cerrar» y aclaró que «hasta que no se conozca exactamente el plan de pagos que proponga el Cabildo, no podremos pronunciarnos, dado que tendremos que adecuar el mismo a nuestra regla de gasto para no tener después problemas a la hora de acometer las inversiones, entre otras muchas, un plan de asfaltado y alumbrado», precisó.