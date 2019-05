El TSJC falla que eran legales las naves demolidas de Hormiconsa

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado número 1 de esta misma jurisdicción de Las Palmas de Gran Canaria, que anticipó en octubre de 2017 que las naves industriales de la empresa local Hormiconsa, construidas junto al cementerio de Arrecife, eran legales.

La Sala confirma de este modo el fallo dictado en primera instancia, por entender que dichas naves se alzaron en suelo urbano, y no rústico, por lo que se le debió conceder a su dueño, Miguel Morales, la calificación territorial para su legalización que, sin embargo, denegó el Cabildo el 17 de septiembre de 2009.

El fallo, sin embargo, recurrible ante el Supremo, llega cuando la reparación del daño es controvertida, pues como se sabe, dichas naves fueron demolidas en febrero de 2016, tras una sentencia firme en vía penal dictada en marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Las Palmas. El proceso en vía penal, como se sabe, condenó al dueño de las naves por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia, a la pena, ya saldada, de año y ocho meses de cárcel y una multa de 67.000 euros.

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJC, que no entra a juzgar lo ya juzgado en vía penal, sin embargo ratifica en todos sus extremos la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, como planteó en este pleito el abogado del propietario, Felipe Fernández Camero, en el sentido de que la denegación por parte del Cabildo de los permisos para legalizar las naves no se ajustó a derecho, pues el suelo en el que se asentaban no era rústico de protección de jable como sostenía el Cabildo. Para llegar a esta conclusión, la Sala examina los recursos del Cabildo y Gobierno de Canarias, como administraciones demandadas, y los informes periciales del demandante.

En el caso de las dos administraciones que recurrieron la sentencia del Juzgado de lo Contencioso favorable al dueño, los peritos de éstas señalaban que «las naves se hallaban en una zona de máxima protección suelo rústico de valor natural-ecológico recogido en los artículos 4.1.41; 2.2.2.2; 4.2.2.1 y 4.2.2.5-5 del Plan Insular de Ordenación (PIO)».

Sin embargo, los informes periciales aportados por el propietario de las naves señalan que «las construcciones son de 1988, que la calificación del suelo rústico de protección natural, no es tal, ya que los mismos técnicos del PIO reconocieron como un error de delimitación de la zona, como consta en informes de la Oficina del PIO y documentos de revisión y adaptación de los años 2003 y 2010, que corrigen y califican parte del suelo urbano y de protección territorial». Además señalan que la zona está plenamente urbanizada, con el cementerio, la perrera municipal, el crematorio, una planta de Inalsa y otras naves industriales.

Añaden los informes de los peritos de la demandante que «la clasificación del Plan General de Arrecife, vigente desde 1997, ha sido reconsiderada por los documentos de adaptación y revisión de dicho PGO, donde se reconoce el carácter industrial de este suelo», y rematan los mismos peritos que «el suelo en el que se asentaban las naves no tiene ningún valor natural, que no discurre el corredor del jable, y que el suelo está urbanizado contando con todos los servicios urbanísticos», y en el mimo sentido se pronunció otra perito arquitecta designada por el Juzgado.

A la vista de todos los informes la Sala, tras estudiar la petición del dueño de las naves de plantear una cuestión de ilegalidad de los artículos del Plan Insular de Ordenación (PIO) que afectan a este suelo, admite dicha petición y accede a anular los citados artículos relativos a ese suelo.