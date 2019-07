El Salinero solamente se usó en 22 fechas en el pasado año

El Teatro El Salinero, en Arrecife con gestión del Cabildo, tuvo en 2018 uso durante 22 fechas para espectáculos coordinados por la primera Corporación, siendo el pasado año el menos intenso en cuanto programación propia se refiere desde 2014 en adelante, según balance del Centro de Datos. Sumó justo 5.706 espectadores, con media por función de 260 asistentes, de manera que este recinto alcanzó durante 2018 su segundo peor balance en años en cuanto a presencia de público. Eso sí, se mejoró en este último apartado con respecto al balance de 2017, cuando la media se quedó 217 espectadores por cita (6.080 en 28 funciones).

En 2015 fue cuando mejor balance se alcanzó, hasta el punto de que se estuvo a poco de completarse la mitad del aforo dispuesto para los 31 espectáculos que se programaron (293 espectadores por cita ofrecida, contándose con 592 asientos de media para cada espectáculo). Se sumaron 9.096 butacas con público, si bien con respecto al balance de hace cuatro años hay que tener en cuenta que a favor jugó el lleno que se alcanzó en varias de las funciones hechas por Les Luthiers, a pesar de que las localidades se vendieron a los precios más altos de siempre en lo que a eventos en el Teatro El Salinero se refiere. Cada localidad para gozar con los humoristas argentinos se vendió a 60 euros.

En 2016 se refiere, la media por espectáculo también fue notable, con un recuento medio de 287 espectadores, fruto de contemplar el uso en total de 9.283 butacas en los 33 eventos programados a lo largo del ejercicio aludido. Previamente, en 2014 se alcanzó la tercera peor estimación en cuanto a completar aforo en las funciones programadas, pues se llegó a casi 265 espectadores de valor medio para cada uno de los 24 eventos que se programaron por el Cabildo. Hace cinco años se contó con 6.293 asistentes, contando invitados.

El Teatro El Salinero se estrenó a finales de la pasada década, si bien hubo que cerrarlo algún tiempo, para acometer ajustes en cuanto a sonido y Habitualmente no suele programar el Cabildo espectáculos en el periodo estival en el Teatro El Salinero, con la salvedad esta semana de la ópera del viernes venidero. En el caso particular de 2018, no hubo espectáculo alguno en los meses de julio y agosto. E igual aconteció en septiembre.

Enero y noviembre, meses especialmente intensos. En enero, al margen de que se cedió el recinto para la presentación de algún grupo carnavalero, el espectáculo propio organizado en el primer mes casi llegó al lleno. En noviembre se hicieron cinco espectáculos nada menos, con 1.377 asistentes en total, siendo el mes con más público en bruto, con una media de 275 espectadores por cita.