El Plan General de Yaiza faculta construir bodegas en La Geria

El juicio contra la bodega Stratvs, en el que se piden 19 años de prisión para el empresario Juan Francisco Rosa, volvió este miércoles con las declaraciones del ingeniero exjefe de la oficina Técnica Municipal de Yaiza, una representante de una de las empresas propietarias de la bodega, el gerente del Consejo Insular de Aguas, un vigilante de barrancos y una propietaria de parte de una de las fincas en la que se levanto la bodega, todos salvo el gerente del Consejo, fueron citados por la acusación.

Abrió la sesión Antonio Lorenzo, técnico municipal, quien explicó que en su etapa en la Oficina Técnica (2004-2009) realizó una inspección de carácter sancionador a la bodega, cuando la Alcaldía decretó el cierre del restaurante, con la obra ya terminada, y aseguró que a la vista del expediente se constató que la instalación contaba con calificación territorial para la obra del Gobierno de Canarias y con licencia municipal. Explicó que solamente pudieron inspeccionar la tienda y el restaurante pero no la bodega, porque el propietario denegó el acceso alegando que no tenían los permisos, por lo que no pudo saber si excedía los metros autorizados, 900 en total.

También declaró que el Plan General de Yaiza de 1973, vigente cuando se autorizó y construyó, prohibía hacer industrias en La Geria, pero puntualizó que dicho Plan especificaba que las bodegas no se consideraban industrias, por lo que sí estaba permitidas, al igual que ocurre con el Plan General vigente, de 2014.

A preguntas de la fiscal y la acusación, señaló que en La Geria los movimientos de tierra no están permitidos, pero precisó que se da la contradicción de que si bien se autorizan obras, como bodegas, y así se constataba con la calificación territorial otorgada por el Gobierno canario, es imposible construirlas sin mover tierra, para soterrarlas; al tiempo que explicó que un movimiento de tierra va desde abrir una zanja para un cable, hasta llevarse camiones de picón, por lo que a su entender lo que realmente se prohíbe es lo último.

Aclaró que las actividades de tienda y restaurante no son exclusivas de Stratvs, están permitidas y las realizan la mayor parte de bodegas. Y respecto a la casa originaria dijo Lorenzo que a su juicio no hubo variación, y la planimetría y las fotos de Grafcan así lo demostraban.

La vista, dirigida por la Audiencia Provincial de Las Palmas, seguirá este jueves, de nuevo en el Palacio de Justicia de Arrecife.