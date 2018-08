El PIL pide reconocer a los hermanos Díaz Rijo

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) se ha pronunciado esta semana a favor de que el Cabildo complete la declaración de Hijo Predilecto para Manuel Díaz Rijo y José Díaz Rijo, por su papel crucial al tiempo de permitir la desalación del agua en la isla.

«Es un fracaso histórico» que aún se esté pendiente del acuerdo, según los insularistas. Se entiende que es «de justicia».

«Es un fracaso político e histórico que no se les haya reconocido ya, pero nunca es tarde si la dicha llega. Al menos que quede en la historia su gesta, y que los jóvenes estudien y conozcan las circunstancias que tenía nuestra isla hasta que estos insignes conejeros hicieron posible las potabilizadoras que llevaron agua a los hogares lanzaroteños, y con ella, en numerosos casos, también la electricidad. Y es que muchos no conocen las penurias que representaba tener que guindar baldes de agua de los aljibes, con cuidado para no desperdiciar una gota, puesto que no se sabía cuándo volvería a llover», según se argumenta desde el PIL.