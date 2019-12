El cuponazo de la ONCE reparte 150.000 euros en Lanzarote

El cuponazo de la ONCE ha repartido 150.000 euros en Lanzarote en el sorteo del viernes 29 de noviembre, ha informado este lunes la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias. Javier Alejandro Domínguez, agente vendedor de la ONCE desde abril de 2001, repartió ciento cincuenta mil euros -seis cupones premiados a las 5 cifras del primer premio- en su kiosco de la calle Pérez Galdós, en el barrio de Valterra (Arrecife).