El atropello mortal de Tiagua aún tiene pendiente el informe técnico

La Guardia Civil aún mantiene abierta la investigación sobre el atropello mortal del 9 de junio en Tiagua, causado por un conductor que se dio a la fuga que fue arrestado horas después en un inmueble del municipio de Tinajo. Según se dijo por fuentes de la Benemérita, no hay fecha precisa para el remate de este informe, con la única salvedad de que deberá estar listo antes de que se cumplan 60 días del terrible percance en el que perdió la vida Marco Antonio Murcia mientras efectuaba labores de mudanza a su nuevo domicilio.

En el informe técnico aún en marcha deberán figurar aspectos tan variados como la velocidad a la que circulaba Graciliano E.H., el margen de maniobra con que contaba el conductor o el nivel de frenada en el momento del impacto contra la víctima. Este informe se entregará al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, por si fuera necesario revisar, en base a las conclusiones de los agentes, el grado de imputación judicial acordado el 10 de junio, al día siguiente del fatídico atropello a la altura del 56 de la vía central de Tiagua.

Inicialmente se decidió por la autoridad judicial competente dejar en libertad provisional al encartado, bajo la acusación de un supuesto delito de homicidio imprudente. Se dijo el 10 de junio, no obstante, que esta acusación no era definitiva, si bien acotándose que se estaba a la espera de un informe toxicológico complementario a las pruebas hechas inicialmente, donde aparecieron indicios de que el conductor supuestamente había ingerido alcohol y drogas. Finalmente, no obstante, este estudio no tendrá lugar, al no haber sido pedido por alguna de las partes implicadas, se dijo ayer, a instancias de CANARIAS7, por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La víctima, tras el aviso sobre el mediodía de varios testigos, fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Murió a las pocas horas del accidente.