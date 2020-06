Defensa al fin ve viable ceder de los Cuarteles

El Ministerio de Defensa estaría dispuesto a ceder las dependencias de Arrecife, con una superficie de más de 60.000 metros cuadrados, en caso de que instituciones civiles de la isla hagan gestiones al respecto, según respuesta del Gobierno del pasado 20 de mayo al senador por Lanzarote y La Graciosa, Manuel Fajardo. Eso sí, siempre y cuando se haga una permuta donde a nivel militar no haya que hacer desembolso por el abandono de los Cuarteles para el estreno de nuevas instalaciones castrenses en la isla, se concreta en la misma respuesta.

En versión de Defensa, «si las autoridades insulares o locales, que es de quienes debe partir la iniciativa, puesto que el Ejército de Tierra (ET) no plantea necesidad alguna de traslado, hacen una propuesta de permuta aportando unos terrenos que reúnan las características necesarias y asumiendo además el coste de la construcción de las nuevas instalaciones, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, podría analizar la propuesta». Una respuesta, en consecuencia, novedosa, pues no constan precedentes al respecto, a pesar de que diversos partidos políticos y cargos públicos llevan años planteando la opción de permutar, para recuperar la parcela, en un punto estratégico de la ciudad, junto a la circunvalación, para actividades de uso civil.

Sobre esta último aspecto, como aspecto cuanto menos curioso, cabe tener en cuenta, atendiendo a la respuesta ofrecida al representante en la Cámara Alta por Defensa, «en la actualidad, no existe constancia de que se haya realizado propuesta alguna en este sentido», en alusión a gestiones oficiales reclamando la entrega del terreno, bajo dominio militar desde hace aproximadamente ocho décadas.

Las obras del acuartelamiento, aprovechando la cesión del suelo, comenzaron en 1940 y concluyeron cuatro años más tarde, de manera que fue en el verano de 1945 cuando el Batallón de Infantería se instaló en su nuevo acuartelamiento, el Marqués de Herrera. Durante varias décadas fue punto de concentración de cientos de militares, circunstancia que se corrigió al poco de dejar de ser obligatorio el servicio militar, de manera que en los últimos años apenas si hay varias decenas de militares de modo permanente en el recinto, a expensas de que se complete un posible traslado de personal castrense desde la península.

Con el posicionamiento hecho desde Madrid, valora Manuel Fajardo, «la pelota está ahora en el tejado del Cabildo y del Ayuntamiento». Estos dos instituciones, presididas por María Dolores Corujo y Ástrid Pérez, son las que ahora pueden iniciar acciones efectivas para hacerse con la parcela de los Cuarteles, al margen del uso que se pueda decidir para la misma. Durante algún tiempo, por ejemplo, se dijo que podría acoger el campus universitario.