De Anta deja sin fecha la consulta para fijar el futuro de la avenida

La consulta popular para decidir qué uso dar a la avenida en cuanto al tráfico rodado parece claro a estar alturas del año que no se celebrará en 2018. Y cabe la posibilidad de que tampoco se haya celebrado cuando toque votar en mayo para escoger al nuevo equipo de concejales en Arrecife, atendiendo a las declaraciones hechas a este diario a este respecto por la alcaldesa, la socialista Eva de Anta. En versión de la regidora, se trata de una temática que «ahora no toca, no es prioritaria», si bien sin dar más argumentaciones.

La indefinición en cuanto a la fecha llama notablemente la atención, en base a que el pasado día 20 se cumplieron dos años del primer acuerdo plenario en favor de esta consulta popular, tras petición planteada por los concejales de Coalición Canaria (CC), por entonces aún integrados en el grupo de gobierno. Esta demanda contó con apoyo del Partido Socialista Canario PSC-PSOE y del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), mientras que se abstuvieron todos los representantes de la oposición en el Ayuntamiento.

En varias sesiones plenarias posteriores, donde incluso se aprobó abrir la avenida al tráfico en general, siempre con la oposición de los ediles del PSOE, se adoptaron acuerdos ratificando que se había que efectuar esta consulta popular, sin nunca definirse un plazo en concreto y en qué términos. Cierto es que la alcaldesa llegó a decir que la medida quedaba a expensas de informes, aún sin darse a conocer.

En caso de consulta, estaría por ver qué ciudadanos podrían pronunciarse; pues hay quien entiende que no solamente está afectado el centro de la ciudad

En tanto no haya cambios, lo cierto es que la avenida lleva dos años con tráfico restringido, de modo que por el espacio solamente se autoriza el paso a los vehículos de servicio público y de vecinos de la zona que previamente hayan tramitado la autorización correspondiente en el Consistorio. También se deja que transite el tren turístico, que se espera sea muy habitual coincidiendo con la nueva temporada de cruceros ya en curso. Quien circule sin tener permiso para ello se expone a una multa de 200 euros.