Cuatro cruceros coincidirán el jueves

Las instalaciones de Naos y Los Mármoles servirán este jueves para dar acomodo a cuatro cruceros (Mein Schiff 1, Navigator of the Seas, Black Watch, Costa Pacifica), de manera que pasarán por la capital al menos 8.000 viajeros, atendiendo a previsiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Será este día el más intenso del mes en cuanto a presencia de cruceristas, si bien cabe añadir que noviembre será un mes notable en la materia, con cuatro decenas de escalas en total, con opción de llegar a 60.000 viajeros.

Se espera que sean frecuentes las paradas de barcos vinculados con Aida, que en octubre no hicieron paradas en Arrecife; no así como de navíos de Costa Cruceros. Llama especialmente la atención en la programación oficial la presencia, el día 21, del lujoso buque The World, atípica embarcación con unas 200 plazas, con viajeros de supuesto alto poder adquisitivo que se dedican a dar la vuelta alrededor del planeta.