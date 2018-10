Costas sigue sin definir si habrá hamacas en el lago de La Santa

La opción de colocar hamacas, sombrillas y un quiosco, entre otros elementos, en el lago de La Santa finalmente parece que tampoco podrá ser viable en este año, a pesar de que fue a comienzos de 2017 cuando el Ayuntamiento de Tinajo registraba una petición al respecto ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Casi veinte meses después aún no hay constancia de respuesta, según ha reconocido el alcalde, Jesús Machín, hasta cierto punto molesto con la tardanza que está mostrando el departamento ahora dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En consecuencia, habrá que esperar a 2019 para que sea viable, si se da finalmente la autorización, para que pueda ser factible la presencia de 48 hamacas y 24 sombrillas en un espacio estratégico de la singular isleta; donde también se espera que haya un espacio para que pueda explotarse comercialmente diversos tipos de embarcaciones. En caso de apoyo a la medida, Tinajo no prevé ser responsable de la explotación directa y sí tener el control principal sobre ésta.

De cara a que el asunto no quede olvidado, según confirmó Machín, «vamos a dirigirnos a los nuevos responsables» de la Dirección General de la Costa y el Mar. Y se aprovechará, añadió el regidor, para insistir en que se conceda al Consistorio la titularidad administrativa del lago, para con ello tener un control directo sobre todo tipo de actividad a desarrollar en la zona. No se quiere tener el riesgo de repetir el papel secundario dado en 2013, cuando el Ayuntamiento no fue consultado de inicio cuando se hicieron trámites por una mercantil local para colocar una cable ski en la isleta, finalmente paralizado, que pretendía ocupar más de 700 metros cuadrados de la lámina de agua.

Tiene Tinajo estudios sobre el potencial económico de las hamacas y demás mobiliario en la isleta, con opciones de llegar en conjunto a una recaudación en bruto de más de 200.000 euros por año. Este cálculo tiene en cuenta el modo en que se explota el mobiliario playero en espacios de Yaiza, Tías, Teguise y Arrecife. No hay hamacas en las playas de San Bartolomé y Haría.