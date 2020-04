CC pide un foro participativo en el Cabildo

Los consejeros cabildicios de Coalición Canaria (CC) instan al gobierno insular a crear un foro participativo con la oposición, para analizar «las decisiones de calado» a tomar esta primavera, en materia económica, política y social; «para que todos seamos copartícipes de los aciertos y errores que sin duda se cometerán», según texto dado a conocer a la opinión pública lanzaroteña por los nacionalistas, con Pedro San Ginés de jefe de filas.

«Nos hacemos cargo de lo complicado que debe ser para cualquier gobierno, sea cual sea su nivel competencial y color político, tomar decisiones ante un escenario inédito como éste. Por eso mismo, y no porque no las tengamos o no las hayamos presentado, no hemos querido interferir en la labor del Cabildo compartiendo con la opinión pública nuestras propuestas, cosa que sólo añadiría inseguridad y sensación de falta de la unidad política que espera de nosotros la ciudadanía», se dice por CC.

Entre las propuestas realizadas, «y considerando que atender las situaciones de emergencia social y la recuperación del empleo destruido son cuestiones prioritarias», los nacionalistas abogan «por la urgente creación, contratación o encomienda a terceros de un potente equipo multidisciplinar que atienda y oriente a particulares, autónomos, y pequeñas y medianas empresas».

CC asegura, además, «que es consciente de que no será fácil articular medidas efectivas, pero todas las administraciones públicas (estatal, autonómicas, insulares y locales) deberán sumar esfuerzos que complementen dichos Reales Decretos, y reorientar buena parte de sus recursos renunciando a múltiples proyectos, para priorizar lo importante y dar respuesta a lo que viene en la medida que sus competencias y capacidad económica lo permitan».