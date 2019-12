CC lamenta que el PP evite recurrir el archivo del caso de los Centros

Coalición Canaria (CC) ha lamentado este miércoles, a través de una nota de prensa, la negativa de Ástrid Pérez, presidenta insular del Partido Popular (PP), y de la formación que representa, a respaldar la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, para abordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación con la querella que en su día decidió interponer este órgano contra el antiguo consejero delegado de los CACT y ex secretario general del PSOE, Carlos Espino; y acordar, en su caso, presentar recurso contra dicho auto.

«Se acaba el plazo y el PP no accede a mantener su postura», señalaron los nacionalistas, quienes subrayaron que este hecho «es la prueba evidente de que este asunto estaba recogido en el pacto de gobierno firmado por PP y PSOE». En este orden, se acusa a la presidenta de los conservadores de evitar la defensa del interés general. Además, por parte de CC se asegura en el texto que «es mentira que exista ninguna denuncia interpuesta por Pedro San Ginés», presidente insular cuando se registró la denuncia, «ni que éste sea parte en el proceso y es justamente por eso que no puede interponer recurso». Se aclara que la denuncia se dio con Ástrid Pérez como presidenta del consejo de administración.

«San Ginés no presentó ninguna denuncia, lo único que hizo fue declarar en el marco de la operación Unión al ser llamado por la UCO, pero nunca formalizó denuncia alguna y por eso no es parte en el procedimiento ni lamentablemente puede recurrir, como sí puede el consejo de administración», se dice por CCC, añadiéndose que «lo que no sabemos aún es si podrá Coalicion Canaria, recientemente personada ante el temor de que el consejo de administración no ejerciera su deber de acusar o en su caso recurrir el archivo, como parece que ocurrirá, sin que hasta la fecha el juez haya resuelto sobre la aceptación o rechazo de esta personación del grupo, a pesar de ya aparezca en el auto como acción popular».

Además, CC entiende que tanto Pedro San Ginés como Carlos Espino aparezcan como denunciantes en la carátula del auto de archivo, «obedece necesariamente a un error de transcripción, pues ni Espino es obviamente denunciante, sino principal denunciado, ni San Ginés ha sido nunca parte el procedimiento y por eso no tiene abogado ni procurador en la causa, como sí tiene el consejo de administración de los CACT».