CC critica el retraso de la línea de riego norte

Coalición Canaria (CC) en el Cabildo lamentó ayer que «una vez más, el grupo de gobierno (PSOE-PP) pretenda apropiarse de los buenos proyectos ajenos para venderlos como propios, mientras se inventan toda clase de noticias y supuestos escándalos para tapar su falta de proyecto político». La crítica tiene que ver con el proyecto línea norte como solución al riego agrícola, cuya ejecución han anunciado la presidenta, María Dolores Corujo; y el director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno canario, Víctor Navarro.

En versión nacionalista, en asamblea del Consorcio del Agua se acordó durante el anterior mandato iniciar el expediente para la licitación y adjudicación del proyecto con fondos del Fdcan, «es decir», según señala CC, «María Dolores Corujo no solo no han ejecutado nada, sino que en ocho meses no ha sido siquiera capaz de sacar a licitación el proyecto que ahora vende como propio».