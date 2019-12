CC anuncia recurso de reforma por el caso de los Centros

Coalición Canaria (CC) prevé interponer recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, por la decisión de su titular, José Luis Ruiz Martínez, de archivar el recurso previo contra archivo de la causa de los Centros, por presuntas anomalías registradas hace una década, con el exconsejero Carlos Espino como gestor.

El juez basó la medida dada a conocer esta semana en que el grupo político no tiene personalidad jurídica para personarse en un proceso penal, sin entrar al fondo de la cuestión; circunstancia que CC no comparte, alegando que «que no es recurso postrero al mismo», según nota trasladada a la opinión pública, en la que se añade que «el recurso claro que sí es necesariamente posterior al auto de archivo, pero no la personación, que fue previa».

Se pide tener en cuenta el trato dispensado en otros casos judiciales con connotaciones políticas, considerando que «la Justicia sí que aceptó la personación del grupo político Podemos en la causa que se sigue contra San Ginés», en referencia al expresidente cabildicio, «por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, a pesar de que el denunciante se retiró de la querella asumiendo que realizaba una actividad ilegal y la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa». En este caso, «el juez sí permitió la personación como acción popular del grupo político Podemos en el Cabildo con la sola firma de sus consejeros, en idénticas condiciones que acaba de hacer CC».

En caso de que se rechace la acción, los nacionalistas acudirán a la Audiencia Provincial de Las Palmas.