CC agradece la posición de Haría

Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha dado este lunes a conocer un texto donde los nacionalistas se congratulan de que el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, «haya por fin reconocido la vigencia y validez del convenio de La Cueva de Los Verdes», visto el acuerdo plenario norteño del pasado viernes 29 de mayo, donde se aprobó «la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2019».

Al respecto, el informe de Intervención dice textualmente que «si bien en el ejercicio 2017 y debido a las situación en la que se encontraba el procedimiento judicial del cual provenía, y al que pretendía poner fin este acuerdo, se cuestionaba su validez (y ejecutividad), determinada esta en el año 2018, en 2019 aún no se había dado cumplimiento al mismo».

De este modo, «el pleno de este viernes aprobó que está determinada la validez y ejecutividad del convenio firmado en 2016 y además exige su cumplimiento», según interpretación del portavoz nacionalista en el Cabildo, Pedro San Ginés.

Si bien es cierto, apunta San Ginés, que el Consistorio norteño «reclama otra forma de ejecutar el convenio por entender el interventor que debió hacerse mediante inversiones y no a través de subvenciones, como tuvo lugar en 2017 y en 2018». Y es que, según se desprende del informe, «interesa poner de manifiesto, que no le consta a esta Intervención que se haya llevado a cabo modificación alguna del Acuerdo plenario adoptado en su día por el que se aprobó el Acuerdo extrajudicial, por lo que no se entiende cumplidas las obligaciones económicas asumidas por la Corporación insular, en tanto las subvenciones gozan de una naturaleza jurídica totalmente distinta», es decir, subraya San Ginés, «hay que justificarlas».