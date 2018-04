Carlos Santana gana el festival de la canción de La Asomada

La magistral interpretación de la canción Rise like a Phoenix le valió en la noche del domingo al joven Carlos Santana Sánchez para proclamarse ganador del festival de la canción de La Asomada en su segunda edición, con patrocinio del Ayuntamiento de Tías, teniendo con ello derecho a percibir un trofeo y un premio en metálico de 350 euros. El espectáculo contó con 15 aspirantes a los premios.

El segundo premio, dotado de 250 euros y trofeo, fue para Sergio Alexander Pérez García, que interpretó la canción All of me; mientras que la joven Lidia Parra Manrique se alzó con el tercer premio del certamen, dotado de un cheque de 150 euros y trofeo, por su interpretación musical de la canción Fight song; según el fallo del jurado cedido ayer por fuentes municipales.

Los premios fueron entregados por diversos componentes del gobierno del Consistorio de Tías, encargándose el alcalde, José Francisco Hernández, de los reconocimientos para el ganador del festival, enmarcado en las fiestas de La Asomada, que el martes celebrará su día principal.