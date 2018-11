Carlos Meca y Nona Perera, dos apuestas de gestión al Cabildo

El actual portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y la veterana técnica de Patrimonio de la institución, Nona Perera, son los dos candidatos que se presentan a primarias por la formación Podemos al Cabildo. El partido recuerda que en el proceso de elección del candidato definitivo puede participar cualquier ciudadano, sea militante o no, lo que no limita siquiera a militantes de otros partidos. «Podemos no es un partido clásico, es un movimiento social, lo que nos diferencia claramente del resto de formaciones», explica la parlamentaria de Podemos María del Río, que se integra en la plataforma Juntas más fuertes, que encabeza Noemí Santana a la cámara canaria y donde también se integra Nona Perera.

Para participar en la elección de cabezas de lista a Parlamento, Cabildos y en principio los Ayuntamientos de Gran Canaria y Tenerife, es necesario, como primer paso, inscribirse en la página participa.podemos.info/es. El plazo de este paso es hasta el día 9 de noviembre. La inscripción es completamente anónima.

Posteriormente, entre el 20 y 25 de noviembre, solo las personas que se hayan inscrito podrán votar por la candidatura que consideren oportuna. En el caso de los candidatos al Cabildo de Lanzarote, se dan dos perfiles. El de Nona Perera está volcado en que la ciudadanía «se incorpore al proceso, que pueda realmente gestionar y fiscalizar» y con una clara apuesta por la confluencia efectiva de las formaciones de izquierda. En este sentido, se subraya que Meca está, sin embargo, «muy identificado con la marca Podemos y centrado en temas generales como la corrupción», argumenta Perera, que propone «recuperar en los debates políticos de la formación aspectos que afectan a la ciudadanía directamente, como el transporte público, la situación laboral del sector turístico o los problemas con el suministro y gestión del agua, que hemos sufrido recientemente, por no hablar de casi extinta la cultura del agua».

Meca aduce por su parte, que «tras la consulta realizada a los inscritos de la isla en la que el 93% apostó por intentar la confluencia de izquierdas, este extremo es algo que no se discute». Asimismo, admite que su candidatura y el equipo que lo acompaña en estos tres años y medio de mandato «hemos incidido en temas de corrupción y quizá son los que han tenido mayor repercusión mediática, pero hemos presentado muchas otras iniciativas en el Cabildo. Gracias a mociones de Podemos se puso en marcha un sistema para evitar los cortes de luz a personas con pocos recursos y se aprobó también a instancias de Podemos el sistema de bonos para el transporte público. En cuanto al agua, hemos puesto sobre la mesa el que posiblemente sea uno de los proyectos más ilusionantes de cara al futuro, como es el acuífero de Timanfaya, y actualmente el Consorcio del Agua está dando pasos para realizar los estudios».