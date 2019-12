Campo de Argana, pendiente de homologar

La instalación del nuevo césped sintético en el campo de fútbol de Argana, en Arrecife, ya es una realidad. También se está en condiciones de estrenar porterías y otro material.

El recinto, no obstante, dijo el edil de Deportes, Roy González, no podrá entrar en uso hasta que no se realice la homologación para encuentros oficiales, circunstancia a concretar en enero.

Cabe recordar que las obras del campo de fútbol de Argana fueron iniciadas en 2018, con previsión de que pudieran estar completadas a comienzos de 2019. Sin embargo, hubo que demorar los plazos, a causa de dificultades administrativas y ciertas discrepancias entre Ayuntamiento y Cabildo. Las faenas finalmente se empezaron a ejecutar a buen ritmo durante el pasado verano.