Cae en un 77,5% el consumo de agua industrial

El consumo de agua industrial en esta primavera ha bajado en un 77,5% con respecto a los parámetros habituales, según balance dado a conocer este miércoles por Canal Gestión Lanzarote. Se debe al cierre obligado de hoteles y similares, así como a la ralentización en general de la actividad productiva, por la crisis sanitaria existente.

La empresa pública Canal Gestión Lanzarote, que opera en la isla gestionando el ciclo integral del agua por concesión del Consorcio del Agua de Lanzarote, ha producido más de 2,87 millones de metros cúbicos de agua potable en las últimas semanas, coincidentes con el estado de alarma decretado por el Gobierno a mediados del mes de marzo. A pesar de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, «la empresa ha seguido operando con total normalidad en todos los aspectos del ciclo integral del agua al ser considerado éste un servicio esencial, tras la activación del plan de contingencia a fin de asegurar en todo momento la protección de sus empleados y la continuidad del servicio», según fuentes de la entidad.

A pesar de que Canal Gestión Lanzarote adoptó como medida de prevención el no realizar lecturas reales de los contadores, sino realizar la facturación mediante estimaciones según los consumos medios de los meses precedentes, lo cierto es que el sistema de monitorización en tiempo real implantado en unos 43 complejos turísticos y lavanderías (a través de telelectura) ha permitido detectar que el consumo de los mismos en el mes de abril ha sido de unos 12.800 metros cúbicos, cuando lo normal es que éste ascienda a casi los 57.000 metros cúbicos. Esta diferencia arroja un dato que «es totalmente extrapolable al ámbito del consumo que se registra por tarifa industrial y turística».

En cuanto al agua doméstica es necesario destacar que la empresa no dispone de datos reales por el mismo motivo. El hecho de no estar realizando lecturas reales de contadores imposibilita conocer con exactitud la afección que tiene la pandemia en este periodo de crisis, aunque las previsiones apuntan a un ligero aumento en lo que se refiere a este tipo de tarifa. No será hasta un tiempo después de reactivarse el servicio de lectura real de contadores cuando se pueda obtener un dato aproximado.