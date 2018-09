Cabrera no repetirá como candidato del PIL

Manuel Cabrera, vicepresidente del Cabildo y cabeza de lista del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ha anunciado este martes en una carta a la opinión pública que no será candidato insularista en 2019, añadiendo que está dispuesto a dejar la vida pública. La medida la basa en su descontento con la actual dirección de su formación, presidida por Ramón Bermúdez, a quien no cita directamente por su nombre, no obstante, en la comunicación.

En la carta, donde agradece a las bases, critica Cabrera que el presidente del PIL lleve meses sin asumir el mando activo, dejando que sean los vicepresidentes quienes tomen las decisiones en temas cruciales, no al parecer de su agrado.

De ejemplo, los expedientes abiertos para expulsar a los ediles en Arrecife, por no romper éstos el pacto de gobierno con los socialistas. Por ello dice Cabrera que no seguirá «ni el partido con esta dirección, ni en cualquier cambalache político que surja que les incluya».