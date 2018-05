Beni Ferrer baila con el viento

Beni Ferrer dice estar «emocionada» con la respuesta «inmediata» que ha recibido del sector musical, a su petición de colaboración para la presentación de su primer disco en solitario, Viento, el jueves, 7 de junio, en el teatro El Salinero a las 20.30 horas. Las invitaciones (un máximo dos por persona) podrán recogerse en el área de Cultura del Cabildo, en la Casa Amarilla y en el CIC El Almacén desde el próximo 28 de mayo.

La popular cantante lanzarorteña se plantea su primer trabajo discográfico como «una especie de legado de lo que he hecho hasta el momento musicalmente, aunque puede parecer pretencioso», dice, no sin humildad, una artista requerida en espectáculos de toda Canarias. Aunque su voz aparece en varios discos, como los recopilatorios Voces de mujer y Latinas y otros de La Perla, Maraballas Band, José Antonio Manchado o Factótum, esta es la ópera prima de la cantante, que ha querido dejar su sello personal en cada paso de la producción. Los 15 temas del álbum han sido compuestos por su hermano Maxi, con letras de sus padres, otros miembros de su familia y suyas. También participa su hijo, el artista Alejandro Ferrer, en el tema Estrellita Viajera. «Los arreglos y la dirección musical son del guitarrista Yarel Hernández, que comprendió a la primera el concepto de Viento, por mi forma de cantar fadista y el toque de ritmos camaronésicos que quería», explica. Se incluyen tres temas de folclore canario, entre ellos Malagueña para Andrés, dedicada a su hijo, con una discapacidad, y en la que compara la eterna lucha de los lanzaroteños contra los elementos con el espíritu de superación de Andrés, actual campeón de España de natación adaptada. El maestro Zsolt Kovacs al piano y el afamado baterista cubano Michael Oliveira, que recaló en la isla para la grabación, también participan en Viento. En cuanto a la presentación en El Salinero, Beni ha contado con «personas que me han tocado el corazón musical», como miembros de Pentawoman, de la OCL, del coro de Siminovich o la directora del coro del colegio Zerolo. La artista invita al público a «un viaje etéreo con el viento», contra el que «luché siempre y sólo cuando decidí bailar con él me regaló su música», dice, como metáfora de su propia vida.