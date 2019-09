Arrecife pierde al interventor tras un altercado con otro trabajador

El Ayuntamiento de Arrecife se quedó este miércoles sin interventor de cuentas, según diferentes medios locales, tras un supuesto altercado que se produjo el pasado martes entre el funcionario, Francisco Javier Escalona, y otro trabajador municipal, en el transcurso de una acalorada discusión.

El presunto enfrentamiento, que al parecer se saldó con un fuerte empujón por parte del trabajador al interventor, habría propiciado que el último tenga previsto pedir la baja médica, circunstancia que no ha sido confirmada, ni desmentida por parte de fuentes municipales. Igual pasa con una posible denuncia. Hasta que la misma no se dé, por parte de la institución no abrirá expediente para determinar qué pasó.

A priori, la circunstancia no tiene que afectar al pleno del sábado sobre las cuentas festivas de San Ginés.