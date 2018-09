Arrecife en Vivo, garantizado hasta 2021

José R. Sánchez / arrecife

Mañana arrancará la sexta edición de Arrecife en Vivo, curioso festival musical en la capital lanzaroteña que durante cuatro fines de semana consecutivos permitirá disfrutar de una amplia oferta de espectáculos musicales al aire libre, sobre varios escenarios. En la presentación en sociedad hecha ayer, con presencia abundante de autoridades, se anunció que se ha llegado a un acuerdo entre administraciones y la productora, HSmith, para garantizar la continuidad del festival hasta 2021.

Mañana será la primera jornada de Arrecife en Vivo, con Buli, su singular animador nuevamente entre el público. Se arrancará a las 18.00 horas, con La Cantera, singular grupo de escolares vinculados a la escuela musical de Toñín Corujo, en la playa de El Reducto. Luego será turno para Los Bengala (Plazuela), Amatria (Ramírez Cerdá), EMF y Los Invaders (Marina Lanzarote), estando previsto que la fiesta se prolongue hasta más allá de la media noche, dijo Semi Gil, portavoz de la productora.

El viernes próximo será ocasión para festejar el aniversario de la declaración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera. El día 28 el primer concierto correrá a cargo de Zombie Love (Charco San Ginés), para luego dar paso a Agoraphobia (plaza Las Palmas) y The Grooves (Ramírez Cerdá). De cierre, ya en la playa, en una noche que se espera sea prolongada, se cerrará con La Pegatina y La Chiva Gantiva.

El 5 de octubre será ocasión de disfrutar con Imtima (playa), Los Brazos (Ramírez Cerdá), This Drama (Charco), The Toy Dolls y Stereomötor DJ (Marina Lanzarote). Y para cerrar este sexto Arrecife en Vivo, esta vez en jueves, en la víspera del viernes día del Pilar, la acción musical corresponderá a Monkey Faces (El Almacén), Les Crazy Coconuts (Ramírez Cerdá), Clap Your Hands Say Yeah (Charco), El Columpio Asesino y Serial Killerz (Marina Lanzarote).

Esta edición se ha previsto que sea la más ecológica. No se dispensarán pajitas de plástico y en los puestos solamente se servirán bebidas en vasos reutilizables. Se empleará iluminación especial y se colocarán contenedores para ayudar a reciclar. Y habrá un componente solidario, pues el 50% de los que se saque por la venta de camisetas se destinara a Flora Acoge, colectivo que ayuda a personas sin hogar.