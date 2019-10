Arrecife desiste del contrato de las sedes deportivo-culturales

El Ayuntamiento de Arrecife, acaba de publicar, en medios oficiales oportunos, el reciente acuerdo del grupo de gobierno que preside Ástrid Pérez por el que desiste da la adjudicación del servicio de mantenimiento, limpieza y monitores de las instalaciones deportivas y culturales, pese a estar en su fase última de adjudicación, alegando la existencia de un «error no subsanable de las normas de preparación del contrato». Dicho error consistió en que la presentación de ofertas y solicitudes de participación en el concurso no se llevó a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con la ley, sino que en las bases se estableció que la forma de presentación de las ofertas fuera en papel (manual), no electrónica.

El acuerdo de desistir fue acordado por la junta de gobierno del Ayuntamiento el pasado 27 de septiembre de 2019, y después de estudiar el informe de fiscalización del interventor, con el consiguiente «reparo suspensivo» del expediente, por dicho error no subsanable, al no llevarse a cabo la presentación de ofertas usando medios electrónicos.

En su informe de 1 de agosto de 2019, el interventor ya advirtió de que por el hecho de no cumplir con este requisito legal la consecuencia sería la de tener que retrotraer el expediente hasta su inicio. A la vista del error informado, por parte de la alcaldesa se ordenó al Departamento de Contratación que emitiera informe para desistir del procedimiento y una vez elaborados todos los estudios, el Consejo de Gobierno acordó desistir de la adjudicación del servicio.

Cabe recordar que la decisión se adopta después de que el pasado 20 de diciembre de 2018 se licitara el concurso para contratar el mantenimiento de las dependencias de deportivas y culturales capitalinas, en dos lotes, y por un periodo de al menos dos años.

El primer lote incluía los servicios de conserjería, limpieza, conservación, mantenimiento y monitores de las instalaciones deportivas, por 1.882.000 euros, sin IGIC; mientras que el segundo incluyó el mismo servicio para las instalaciones culturales y para la Casa de la Juventud, por 1.004.000 euros, sin IGIC.

Durante el plazo para presentar ofertas, del 27 de marzo de 2019 al 2 de mayo de 2019, se presentan ocho ofertas al primero de los lotes, así como ocho al segundo. El 14 de mayo, la mesa de contratación, propuso adjudicar el lote 1 a la Unión Temporal de Empresas (Ute) Activa Gestiones y Servicios Gdme, S.L. e Ylher actividades y servicios, S.L. En cuanto al lote 2, la mesa propuso solicitar aclaración a la misma Ute antes citada para que justifique los términos de su oferta al encontrarse en baja anormal o desproporcionada. Respecto al lote 1, la empresa presentó la documentación solicitada y respecto al lote 2 la misma empresa renuncia por un error en la valoración, por lo que se pidió la documentación a la siguiente empresa, en este caso, Eulen.