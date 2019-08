Arranca la veda de caza con unos 200 cazadores menos que en 2018

C. de inza / arrecife

La temporada de caza arranca este domingo con algunas novedades respecto a campañas anteriores, pero sobre todo destaca el hecho de que habrá menos cazadores en el campo y además, no se abrirá la veda para la caza de la perdiz.

En total se abre la temporada cinegética con 29 jornadas habilitadas, todos los jueves y domingos de cada mes, desde hoy día 4, hasta el próximo 10 de noviembre, y solo será posible salir a cazar conejos, eso sí, sin escopeta, como es ya habitual desde hace unos ocho o diez años, y solo podrá cazarse con perro y hurón, respetándose los cupos que marca la ley de cuatro conejos máximo por cazador y día

En cuanto a la perdiz, como se ha dicho este año no se abre la veda dada la escasez de piezas existente y para evitar una sobre presión sobre la especie que acabe por esquilmar el campo. De esta forma, solo se podrá salir a entrenar con los perros y a disfrutar de la naturaleza.

Otra de las novedades y también una sorpresa para muchos, es que habrá menos cazadores que otros años, y ello a pesar de la rumorología en el sentido de que la isla se iba a llenar de cazadores venidos de Fuerteventura, donde este año se ha cerrado la caza totalmente por falta de ejemplares, no solo a la perdiz, sino también al conejo.

En concreto, según datos aportados por la Nueva Sociedad de Cazadores de la isla que preside Antonio Félix Fernández, se estima que esta temporada haya unas 200 cazas controladas menos que en la pasada campaña.

Según los datos aportados, en un principio se habían reservado 1.000 cazas controladas para socios, tanto residentes, como no residentes, y otras 250 cazas controladas más para no socios, tanto residentes como no residentes. La intención era la de realizar un sorteo sobre el cupo de las 250 cazas controladas de no socios, pero hasta el pasado viernes, ni si quiera se había llegado a las 70 peticiones.

De este modo se calcula que podrá haber apróximadamente un 20% menos de cazadores que los contabilizados en el pasado ejercicio, donde hubo 1.368 cazas controladas de socios, tanto residentes como no residentes, y unas 250 para no socios, residentes y no residentes.