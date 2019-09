AFOL reclama unidad para que salga adelante el búnker

El cruce de acusaciones entre Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y Coalición Canaria (CC) sobre las carencias administrativas que aún lastran el inicio de las obras destinadas a que haya un búnker de radioterapia en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife no ha pasado inadvertido a la directiva de AFOL (Asociación de Familias de Pacientes Oncohematológicos de Lanzarote). Y visto lo publicado en redes sociales, ha sentado mal que haya división en este asunto, reclamándose al respecto que se aparquen diferencias y se trabaje en equipo para hacer real una infraestructura de gran necesidad social.

En redes sociales, el colectivo que preside Carmen Arrocha pide a las formaciones políticas y a los consejeros del Cabildo que «no sigan tirándose la pelota, faltando al respeto y recriminándose lo que han hecho o han dejado de hacer», añadiéndose que «lo lógico es unir fuerzas y luchar por sacar a licitación y partidas presupuestarias para el búnker lo antes posible, ya que ha quedado en el olvido».

Sobre el último aspecto, en la comunicación dada a conocer por AFOL tras saberse del conflicto, a cuenta del búnker y de la ampliación del primer recinto sanitario, entre la actual presidenta, María Dolores Corujo, y el anterior titular, Pedro San Ginés, «desde que llegan unas elecciones todo queda paralizado, nadie trabaja y, por supuesto, si no salgo elegido, los que vienen no se van a llevar el mérito»; añadiéndose, como reproche colectivo, que «nos da pena que no prime mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lanzarote y tener que sufrir por nuestra salud ante las directrices de diferentes partidos políticos».

Asimismo, en redes sociales se recuerda que AFOL lleva varios años trabajando para contar con radioterapia en Lanzarote, para evitar con ello el traslado de pacientes a otras islas. Tras numerosos encuentros con cargos públicos de diversa condición y diferentes estamentos, «es lamentable que a día de hoy sigan tomándonos el pelo».

Los pacientes lanzaroteños necesitados de recibir tratamiento de radioterapia llevan años viéndose obligados a desplazarse principalmente a Gran Canaria. En algunos casos, se viaja a primera hora y se regrese bien avanzado el día, si las fuerzas acompañan. En otras ocasiones, máxime cuanto el tratamiento es de varias fechas, se opta por la estancia en la isla capitalina, siendo de ayuda la instalación de AFOL para dar alojamiento a estas personas, junto con acompañante.

Un estudio de 2016 avaló que era más que rentable colocar un búnker en la isla. A nivel político se tomó nota, tras varias manifestaciones muy seguidas.