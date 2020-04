1.000 lotes de gel hidroalcohólico

El Cabildo ha iniciado la distribución de 1000 unidades de gel higienizante hidroalcohólico entregadas, como donación, por la firma Aloe Plus Lanzarote, según ha informado la presidenta insular, María Dolores Corujo.

Las primeras 600 unidades se han entregado con los lotes de productos de primera necesidad que se están distribuyendo a las familias con menores en situación de especial vulnerabilidad, aquellos con derecho a la conocida como cuota cero en los comedores escolares.

Las 400 restantes serán distribuidas en las residencias de mayores que requieren que se extremen todas las precauciones por su especial sensibilidad ante el coronavirus.

Todas las autoridades sanitarias, según la presidenta, señalan como una medida de protección fundamental la correcta desinfección de las manos y el gel hidroalcohólico es un producto especialmente recomendado para ello.

«Agradezco a Aloe Plus Lanzarote su donación, pues una muestra de responsabilidad social corporativa. La reconstrucción no solo de nuestra economía sino de nuestro modo de vida va a requerir del mayor de los esfuerzos por parte de las administraciones pero no será posible sin la implicación decidida de los agentes sociales», ha declarado Corujo.