«Una señora de 55 sigue siendo un bombón»

Es divino. Creo que si el carnaval tiene algo, es que todo el mundo cabe», dice Falete sobre la gala de la gran dama en la que actúa hoy como artista invitado. «Además, una señora de más de 55 años sigue siendo un bombón y una muchachita. Me parece una idea fabulosa que la mujer siga viéndose bonita, bella y útil en ese aspecto», declaró el artista, que le encantaría quedarse uno días por la isla pero no puede. Y es que Falete tiene una vinculación muy fuerte con Canarias. Su propia familia de sangre, varias primas, tías y tíos residen en Lanzarote y Fuerteventura y muchos amigos que son «como familia» lo hacen en Gran Canaria. No regresará a su Sevilla natal, eso sí, sin comerse unas buenas papas arrugadas y el sancocho que prepara la madre de su amigo Jorge. «Me fascina el sancocho», comenta.

Sobre su actuación de esta tarde, dice que no sabe lo que hará pero asegura que no decepcionará a su «gente canaria» que siempre le demuestra tanto cariño. «Me gusta que se queden con lo de siempre, que es mi cercanía. Siempre he dicho que soy un artista de pueblo, que las estrellas únicamente están en el cielo», agrega el artista. Falete prepara en este 2018 un disco de versiones en el que le gustaría incluir canciones de Juan Gabriel, Bola de Nieve o The Beatles pero «a mi manera», dice.