El alemán de La Gomera espera el resultado del tercer análisis

El turista alemán que dio positivo en coronavirus en La Gomera continúa en buen estado y sin ningún síntoma de la enfermedad. Ayer se le tomaron otra vez muestras para un tercer análisis y hoy, con toda probabilidad, se conocerá el resultado. El otro positivo en España, un ciudadano británico que está hospitalizado en Palam de Mallorca, también sigue «asintomático», lo mismo que su familia, que dio negativo. En la isla balear se investiga otro posible caso, el de un niño de siete años, y en Vigo a una mujer que dio negativo, pero a la que se le repitieron el examen.

Por su parte, los compañeros de viaje del alemán hospitalizado en La Gomera, podrían recibir el alta el próximo viernes, cuando se cumple la cuarentena a la que están sometidos, primero en el centro hospitalario –cuatro de ellos– y ahora en el apartamento de Hermigua que habían alquilado para pasar sus vacaciones.

Fuentes de la Consejería de Sanidad indicaron que los otros dos turistas que también están en aislamiento domiciliario en Tenerife también están asintomáticos y que igualmente podrían recibir el alta a finales de semana.

Igualmente, los otros once contactos no estrechos del infectado están en perfecto estado y ninguno ha reportado ningún síntoma de la enfermedad desde que están bajo vigilancia, aunque no aislados.

Respecto al niño de siete años que está bajo sospecha de padecer neumonía de Wuhan, la enfermedad que produce el coronavirus, las autoridades sanitarias de Baleares explicaron que está en observación en el hospital de Son Espases y que presenta síntomas de gripe B, tras haber estado en contacto estrecho con el hombre contagiado, que esta ingresado en el mismo centro hospitalario.

El resultado definitivo de si tiene o no coronavirus desde Madrid se conocerá entre este entre hoy y mañana. En este periodo de tiempo, también se conocerán más resultados clínicos del hombre ingresado y su familia.

De dar positivo, se convertiría en el tercer caso en España, al que se podría sumar un cuarto que está en estudio en Galicia, aunque en un primer análisis ha dado negativo en coronavirus. Se trata de una mujer que había viajado recientemente a China. Las autoridades sanitarias gallegas la mantienen en aislamiento domiciliario hasta que se obtengan los resultados de una muestra tomada ayer.

La mujer acudió el domingo, acompañada por otra a un consultorio en Vigo con síntomas respiratorios e indicó que había estado en China, de inmediato se le derivó a un hospital y tras comprobar el negativo le dieron el alta, pero con aislamiento en casa.