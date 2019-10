Cristina Ramos triunfa en La Gomera

Y es que 2.000 personas no dejaron de aplaudir y corear algunos de los temas que han encumbrado a la solista gran canaria hasta la cima gracias a sus triunfos en los programas Got Talent y La Voz México.

Entregada por entero a su espectáculo, las palabras de cariño hacia el público fueron recibidas con entusiasmo por un auditorio que estuvo a la altura coreando grandes éxitos como “The show must go on” o “Highway to hell”.

El concierto, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián con la colaboración de Fred.Olsen Express, se convirtió en la antesala perfecta para los actos de festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que tendrán lugar este lunes en su santuario en Puntallana.

Cabe recordar que Cristina Ramos ha triunfado en medio mundo de la mano de Got Talent. después de conseguir ganar en España con este formato, probó suerte en la versión americana, en donde llegó hasta la final. Además, fue llamado por el juez Simon Cowell para participar en diferentes versiones del formato reuniendo a los mejores artistas del globo. Todo ello sin contar con que ganó “La voz México”.

Este mismo año, Cristina Ramos consiguió llegar hasta la final de “World’s Got Talent”, en China. Actualmente, se encuentra participando en “Britain’s Got Talent: The Champions”.