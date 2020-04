José Manuel: «Nuestra sociedad es ejemplar»

José Manuel Fernández-Sabugo

Magüi Melián

«Nos ha tocado vivir una situación totalmente inesperada y nueva para todos», dice la CEO de Domingo Alonso. «La solidaridad, responsabilidad y capacidad de sacrificio demostrada por todos los canarios estos días nos conduce a la esperanza y me hace estar convencida de que juntos lo conseguiremos».

Mariano Hernández Zapata

El presidente del Cabildo de La Palma confía en superar la crisis «juntos, con la implicación y el compromiso de toda la sociedad. Gracias a tantos héroes anónimos que cada día nos protegen. Tengan por seguro que el Cabildo de La Palma no dejará a nadie atrás. Lo conseguiremos».

Rogerio Koehn

Joaquín Jorge

El empresario (Halcourier) pone en valor que «el comportamiento de los españoles está siendo ejemplar, como siempre». Seguidamente añade: «No me cabe la menor duda de que saldremos adelante. Esto lo vamos a ganar todos juntos».

Manuel Florido

Alfredo Montes

Ángel Medina

Raúl Afonso

Carlos Gimeno

El director de Expansión de THe Hoteles subraya que en la empresa ya están trabajando «para la recuperación. No vamos a parar. Pero no solo para nuestros hoteles, sino para Canarias y el mundo. Cuando todo esto pase, lo vamos a superar. Lo conseguiremos. Tenemos fe en el turismo y en el futuro».