Isleños de la octava isla

La poetisa graciosera Inocencia Páez (1927-2007) dio voz en sus versos al sentimiento de abandono de siglos de sus vecinos: Cuando nombran siete islas / el corazón me da un vuelco / como si aquí no viviesen / personas de carne y hueso / pero yo, con mucho orgullo / la seguiré defendiendo / y nadie la pisará / como lo están haciendo / la isla de La Graciosa / la escuchan para venir / a hacer buenas comilonas / y no me acuerdo si te vi.