«Hay que modificar el paisaje para evitar que haya tanto combustible»

«Esperemos que se acaben los bulos como el que no se deja limpiar la pinocha a los vecinos»

— Habla de prevención sobre extinción como una de las claves para evitar incendios. Una de las cantinelas de estas semanas ha sido la de que el campo está sucio porque no se deja a los ciudadanos ni retirar la pinocha. ¿Hasta qué punto eso es cierto?

— Esperemos que este incendio tan voraz que hemos vivido sirva para eliminar el bulo de que Medio Ambiente multa a los vecinos por el hecho de limpiar los 15 metros alrededor de sus casas, que ya estamos cansados de decir que eso no es así y esa mentira sigue corriendo cada día. No solo no te multan, es conveniente que se haga. Y no nos cansamos de decir que hay hacerlo. Todavía no hemos sacado el número de infraestructuras que se han quemado pero va a ser un porcentaje bastante bajo fruto de eso, por lo que es importante que la gente aprenda que esa limpieza que se origina alrededor de las casas, esa protección, es otra de las medidas más importantes de la prevención. La autoprotección.

— Vimos imágenes durante los días más complicados del incendio en las que parecía que el fuego se iba a tragar pueblos enteros como fue el caso de Fontanales o Valleseco. ¿Esa limpieza en los alrededores de las viviendas fue la clave para que eso no sucediera finalmente?

— Eso y la presencia de cultivos en algunas zonas, como Tejeda. Que por debajo del pueblo tienen muchos cultivos y estanques y hay partes que se salvaron. Pero hay que explicar que en muchos lados ese fuego se detuvo por el excelente trabajo del dispositivo. Por ejemplo en La Culata, donde en un principio se utilizó para parar el fuego la circunvalación y en un momento determinado se saltó al otro lado. Por la noche se hizo una actuación increíble por parte de las autoridades para pararlo. No solo la autoprotección, sino la eficacia de algunos casos. Si sabemos que en Tamadaba no podemos hacer nada no hacemos nada, pero en sitios como ese el trabajo fue ejemplar. Hay momentos en los que te hundes porque crees que el fuego te está ganando la batalla y antes de llegar al pueblo se consigue parar. Como sucedió allí.