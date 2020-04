Voces fusionadas por un sentimiento

Un hogar a miles de kilómetros de casa. La comunidad noruega residente en Gran Canaria, con sus señas de identidad de participación e implicación, se vuelca para ayudar a los más necesitados y golpeados por el coronavirus en el municipio de Mogán. A las múltiples iniciativas que llevan a cabo para ayudar a las personas y familias que atiende el Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Nabohjelpen -reparte alimentos, ropa y muebles- durante el año, unen en este momento el proyecto www.artists4gc.com, que contiene un vídeo promocional de la isla y solidario en el que 14 artistas nórdicos y británicos fusionan sus voces para recaudar fondos y solventar una situación tremendamente preocupante.

Bjørn Sande Larsen, conocido como Lillebror -hermanito-, tuvo una idea que está alcanzado un gran recorrido más allá del archipiélago. «Como artista profesional y personalidad de la televisión en Noruega, estoy en contacto con muchos artistas famosos, por lo que solo tuve que pedirles que se unieran a nosotros para este proyecto. Además, estos artistas suelen visitar mis bares en Puerto Rico y el Yumbo», valora.

«Con la ayuda de todos los participantes, pudimos difundir el vídeo a mucha gente muy rápido. En tiempo de problemas, es fácil ser egoísta y pensar en cómo superar esta situación, por lo que la idea del proyecto era recordar a las personas que hay unos que luchan más que otros, y necesitamos echar una mano», agrega Sande Larsen.

Tras la unión de 14 voces con trayectoria y una misma pasión por Gran Canaria y la música, los valores de ayudar y de pelear por salir adelante inspiraron en la elección del tema. «Fue fácil elegir la increíble canción de We are the world -compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie-. Porque eso es lo que somos, en esta guerra todo el mundo lucha contra el mismo enemigo», dice.

«La música conecta a las personas y aportamos para superar estos tiempos difíciles y tener una mejor esperanza para el futuro. Estoy orgulloso de ser parte de un proyecto tan importante», argumenta el líder de una idea, producción y edición en la que también asumió un papel relevante Bard Ove Myhr, un noruego afincado en la isla desde hace 20 años y que reconoce que se siente «un canario más». De hecho, su hijo de 17 años es voluntario en la asociación.

«Trabajo con medios digitales, fotos y vídeos y juntamos todos los materiales. También el músico Rob Gorman vino para ayudar con los audios», afirma.

Ove destaca que «ya recaudamos 5.600 euros en los grupos noruegos de Facebook y esperamos que pueda crear conciencia en otras nacionalidades para ayudar a las muchas familias necesitadas en este momento de crisis».