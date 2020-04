Visita una cueva aborigen desde tu sofá

G. florido / las palmas de gran canaria

Una curiosa y novedosa iniciativa de la empresa Tibicena permitió que se dieran la mano un legado aborigen de más de cinco siglos de antigüedad y la última tecnología del siglo XXI. 80 personas participaron esta semana en el primer tour virtual que se organiza a un yacimiento arqueológico en Canarias, al de Cuatro Puertas, en Telde. Octavio Rodríguez, arqueólogo e intérprete del patrimonio, les guió desde la habitación de su casa donde tiene el ordenador. Y la gente disfrutó de la visita como quiso, desde su sofá preferido o tendido en su cama, tomándose un café o vestida aún en pijama, de forma individual o en familia.

Rodríguez, que forma parte del Departamento de Educación y Acción Patrimonial de Tibicena, se sirvió de una herramienta de Google, de decenas de imágenes o panorámicas de 360 grados colgadas en la red y de un pequeño micro con auriculares. Por su parte, los que le acompañaron en esta iniciativa histórica solo tuvieron que inscribirse, sin coste alguno, e instalar en su móvil o tableta una aplicación gratuita (Zoom), la más habitual para las videollamadas o crearse un usuario (gratuito también) si pensaban hacer el tour virtual a través de un portátil o PC.

Octavio Rodríguez no ocultaba su sorpresa por el nivel de acogida que tuvo la idea. El programa que usaron, el Zoom, tenía un límite de 100 participantes a la vez y casi se les quedó pequeño. Por muy poco. Y eso que la única difusión que le dieron al evento fue solo a través de Facebook. Así las cosas, Tibicena entiende que al final se cumplió el doble objetivo con el que nació esta propuesta. Por un lado, continuar con la labor de difusión del patrimonio que ya estaba haciendo el departamento que para ese fin tienen en la empresa y que se habían visto obligados a postergar por el confinamiento. En esta entidad que gestiona Marco Moreno tienen claro desde hace mucho tiempo que lo que no se conoce, no se puede proteger, de ahí que centren parte de sus esfuerzos en acercar la arqueología a los ciudadanos.

Y por otro lado, lograr que al menos durante un rato los participantes de este tour virtual pasaran un buen rato, viajaran en el tiempo y olvidaran en parte que están confinados. «Igual que hay cantantes que dan conciertos a través de Instagram o monitores deportivos que ofrecen clases de gimnasia, creíamos que nosotros podemos proponer una visita a un yacimiento», apunta Moreno.

Además, esta fórmula del tour virtual democratiza aún más el acceso al patrimonio, porque siempre que se cuente con la mínima tecnología en casa, ya sea un móvil, una tablet o un pc, permite que la disfrute casi cualquiera, da igual la edad o, por ejemplo, la distancia a la que se encuentre. No en vano, cuenta Octavio Rodríguez que entre los que le acompañaron durante el tour hubo confinados de Lanzarote, de La Palma o de Tenerife. En definitiva, se interesaron canarios de todas las islas que después de esta experiencia ya pueden decir que visitaron uno de los yacimientos más emblemáticos de Gran Canaria.

16 estaciones. La elección de este enclave de Cuatro Puertas no fue casual. En Tibicena les animó las facilidades que les procuraba la variedad y cantidad de panorámicas e imágenes en 3-D que de estos vestigios arqueológicos circulan por Internet. De hecho, es uno de los yacimientos más visitados de cuantos están abiertos al público en la isla por su relativo fácil acceso, porque nunca cierra y por su indudable espectacularidad. Lo cierto es que solo de la mano de esos recursos visuales Octavio Rodríguez se preparó una completa visita de una hora de duración, aproximadamente, estructurada en 16 estaciones.

No se dejó nada atrás, ni el acceso, donde aprovechó para hacer una introducción general, ni la propia cueva que da nombre al yacimiento, el almogarén de la cima de la montaña o las llamadas cuevas de los Papeles y las de Los Pilares. Los visitantes tuvieron la sensación de que pisaban el enclave y hasta pudieron hacer preguntas al intérprete. Cada cierto tiempo Octavio abría esa posibilidad e interactuaban entre ellos por medio de un chat.