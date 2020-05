Valsequillo te lleva la cultura a casa

Silvia tenía una especie de bolo para las cinco y media de la tarde. Era un bolo especial, a la carta, sin escenario y a través de una videollamada. Le cantó a una joven, Cristina, una felicitación de cumpleaños. Desde su cuarto de estudio, el de su casa, y delante de su piano-clavinova, sus partituras y otros instrumentos musicales. Se había puesto de acuerdo con Nerea, cuñada de la cumpleañera, que quiso darle una sorpresa. Silvia Pileño es directora de la Escuela Municipal de Música de Valsequillo, donde además ejerce de profesora de canto y coro, y este bolo tan singular forma parte de una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento para llevar la cultura a las casas, literalmente, en estos tiempos del coronavirus. La pandemia confina a las personas, pero no puede ni podrá con la música.

Los ciudadanos solo tienen que llamar a un teléfono o escribir a una dirección de correo electrónico para hacer su pedido. Este consistió en una felicitación de cumpleaños, pero las peticiones pueden ser más sofisticadas. Silvia cuenta, por ejemplo, que otra vecina del pueblo quería que le cantara un bolero, Nosotros, y más en concreto, la versión que hicieron Los Panchos. Silvia se lo preparó, se ayudó de un instrumental adecuado y le regaló una actuación única que a buen seguro no olvidará. También le han pedido el Ave María de Beyoncé. A esta profesional de la música no le pilla de nuevas esto de actuar en exclusiva y a la carta. Hace años llegó a ir al menos en tres ocasiones a cantarle el cumpleaños feliz a tres homenajeados. Y no por teléfono, sino en persona, y en sus puestos de trabajo.

Pero en Valsequillo no solo viaja la música. También se mueven los libros. Como los usuarios de la biblioteca municipal Benito Pérez Galdós no pueden ir a su sede a buscarlos, los bibliotecarios se los acercan a sus casas. Maite Martín y Rubén Fontes se organizan para hacer los repartos dos días a la semana. En unas pocas jornadas se les han acumulado las solicitudes. La iniciativa ha tenido éxito. Esta semana ya viajaron Fortunata y Jacinta de Galdós, El Diario de Greg, de Jeff Kinney o Un largo sueño en Tánger, de Antonio Lozano. Y sus destinos, que no pueden ir más allá de las fronteras del municipio, han sido de los más variados, desde Tenteniguada a La Cantera o a La Barrera.

Maite explica que, dadas las medidas de protección a las que obliga la pandemia que sacude España, se extreman las precauciones en la higiene de los libros. Primero se desinfectan portada, contraportada y lomo, y después son forrados con una especie de film. Los preparan en pequeños paquetes, agrupados por zonas, y hacen el reparto. Los hay que piden una obra concreta, pero también hay usuarios que plantean una temática, como novela negra, por ejemplo, y confían en la sugerencia que le haga la bibliotecaria. Lo habitual, en condiciones normales, es que los préstamos sean por 15 días. En este nuevo formato serán un poco más largos, de un mes. Y serán los bibliotecarios los que se pasarán a recogerlos. Irán con una caja en la que los vecinos depositarán los libros y que, una vez en la biblioteca, será cerrada y quedará en cuarentena durante al menos 20 días. Por si acaso.

Los interesados en el programa La música entra en casa solo tienen que llamar al 928 415 992 o mandar un email a cultura@valsequillogc.net. Y los que quieran acogerse a Ruta de libros, pueden llamar al 928 570 028 o escribir a biblioteca@valsequillogc.net.

Más de 30 libros

La iniciativa Ruta de libros arrancó el 23 de abril a propuesta de los bibliotecarios de Valsequillo. Habían oído hablar de experiencias similares y se preguntaron por qué no probar en este pueblo. Y funcionó. Este jueves habían repartido ya más de 30 libros por casi todos los barrios. Cuenta Maite que incluso con esa idea han ganado usuarios. Han registrado tres altas. Y recuerda la cara de emoción de un crío de Lomitos de Correa cuando le llevó su libro de dinosaurios. Se puso contento por el libro pero también por verla a ella. Hay casas aisladas en Valsequillo por donde se pasan días sin ver a nadie por culpa del confinamiento. Por su parte, Silvia y su equipo de la escuela de música tampoco han parado. Apunta, por ejemplo, el encargo de una abuela, Freya, que pidió sorprender a sus nietos con una canción. A Marta le tocaron al piano Claro de Luna de Beethoven, y a Miguel, Contando Lunares, de don Patricio, ayudándose de instrumentos de percusión. También les han pedido himnos como Respect, de Aretha Franklin, y temas folclóricos. Ahora empezarán a cantar también para los alumnos y alumnas del Centro Ocupacional. En el equipo de Pileño hay músicos especializados en violín y violonchelo, instrumentos de viento-madera y viento-metal, canto y música folclórica, guitarra y guitarra moderna y percusión.