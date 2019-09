Valsequillo dará un salto al pasado el viernes con su fiesta guateque de los años 60

De hecho, ya en Valsequillo los incondicionales de esta fiesta tienen prácticamente todo preparado y es que como dice Margarita Cruz, del Salón Perfil Peluquería & Estética, ya no hay horas disponibles para peinarse el viernes por la tarde “yo ya tengo toda la agenda llena de clientas que vienen a peinarse al estilo de los años 60. Desde que empezó esta fiesta yo ya comencé a peinar a vecinas de Valsequillo que acudían a este guateque”. En los años 60 el maxi volumen era de rigor y las melenas se llevaban densas y, para ello, como dice Margarita “nada mejor que el cardado o el moño choucroute, al estilo Brigitte Bardot, aunque lo cierto es que nosotros a lo hora de diseñar el peinado nos basamos en el vestido que vaya a ponerse la clienta y en la técnica del visagismo para que nuestras clientas se luzcan esa noche”.

Además, muchas son las personas que llevan meses trabajando en sus diseños para esta noche, otras se los hacen a medida y algunas se los encargan a diseñadores profesionales. Tomás Godoy, copropietario de la marca “Beltho Couture” y vecino de Valsequillo ha diseñado algunos de los vestidos que lucirán vecinas esa noche, para las que ya no llegan a tiempo les recomienda jugar con los accesorios “pañuelos, gafas, guantes o un cinturón con una maxi hebilla son junto a unos zapatos llamativos pero con un estilo clásico los complementos perfectos para customizar nuestros outfits”.

En los 60 no había discotecas, pero estaban los guateques. Solo hacía falta un Pick Up, un poco de espacio y buena música y ninguna de estas cosas faltaran en Valsequillo. Una noche única que comenzará con el grupo “Los Flekillos” y en la que los Djs Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón de Inolvidable FM serán los encargados de que bailemos toda la noche. Un regreso al pasado que contará con la actuación estelar de Cristina de los Stop. Una artista que tuvo mucha popularidad a finales de la década de los 60, Cristina y los Stop obtuvieron sonados éxitos como «Tres cosas: Salud, dinero y amor», «El turista 1.999.999», «Yo te daré», «La, la, la», etc. .

Como cada año, sobre el escenario, veremos el típico desfile de moda sesentera donde los participantes lucieron sus mejores galas . Un desfile que este año tendrá hasta cuatro premios; a la mejor pareja, al hombre individual mejor vestido,a la mujer individual mejor vestida y al mejor grupo vestido.

Esta fiesta guateque lleva más de diecinueve años organizándose en el municipio en el marco de las Fiestas y Feria de San Miguel.