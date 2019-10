Una vendimia con un 60% de pérdidas

G. Florido / las palmas de gran canaria

El campo en Gran Canaria no pasa por su mejor año. Al golpe devastador de los tres incendios de este verano se le ha sumado una climatología caprichosa e inestable que ha dado al traste con las cosechas de algunos de sus productos gastronómicos más emblemáticos. La de la uva no ha sido precisamente una excepción. Aunque aún falta que se computen las vendimias más tardías, el consejo regulador de la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria ya tiene registros suficientes como para advertir de que 2019 deja la peor temporada de vendimia, como mínimo, de entre las últimas seis. Su presidente, Pedro Suárez, ha visto cómo sus propias previsiones, ya pesimistas, se han visto superadas. Al final, la recolección de este año se cierra con unas pérdidas del 60% en la isla.

En cifras absolutas, los datos que ha recopilado la DO arrojan un saldo de 251.000 kilos recogidos, una cantidad que contrasta sobremanera con los 533.000 recolectados durante 2018. Es verdad que la cosecha del año pasado fue generosa, solo superada en el último lustro, según también los datos oficiales del consejo regulador, por la añada de 2015, en la que las vides de Gran Canaria arrojaron una producción algo superior, de 573.000 kilos. Sin embargo, lo cierto es que al menos en los últimos seis años la cosecha no había resultado tan floja. La que hasta ahora computaba con el peor registro, la de 2016, superó los 300.000 kilos (306 toneladas). En 2014 se recogieron 492.012 kilos, en 2015, 573.290, en 2016, 306.664, en 2017, 460.704 kilos, y en 2018, 533.000.

humedad persistente. Pedro Suárez achaca estas malas cifras a dos grandes factores. Cita, por un lado, a los fallos en la floración. Es uno de los momentos en los que la planta se muestra más frágil, por lo que, si no se completa como debe, se malogra la cosecha. Tiene lugar, más o menos, de mayo a junio. La vid necesita mucha luz y nada de lluvia. Es la flor la que cuaja en la baya, en la uva. «Pero este año la mayoría de las plantas no completaron el mínimo de bayas para formar un racimo», se explica Suárez.

Y el otro factor decisivo, a juicio del presidente del consejo regulador de esta DO, es la humedad persistente en el ambiente, que ha facilitado la propagación de un viejo conocido de los viñedos en las islas, un hongo, el oídio. «La incidencia este año ha sido alta», apunta. Además, Suárez alude también a la inestabilidad climatológica, con golpes de frío que casi se alternan con golpes de calor. «Si pilla a la planta en plena floración, como ha pasado este año, la flor la astilla, la seca, por lo que si no hay flor, entonces no hay fruto, sin más», sentencia este viticultor.