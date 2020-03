Una quesería que mima la tradición

G. Florido / las palmas de gran canaria

Hace 60 o 70 años Manuel Hernández Bolaños bajaba cargado de quesos desde Lomo del Palo, una zona en los altos de Guía y Gáldar. Los curaba en cuevas y luego los distribuía pueblo a pueblo por el norte de Gran Canaria. Aquel buen hombre, con sacrificio y dedicación, puso los cimientos de lo que se ha convertido, con el paso de las décadas, en un referente regional, Quesos Bolaños. Sus nietos Marcos y Aarón Hernández Déniz han sabido heredar con respeto el peso de semejante legado y han logrado que la fama de esta marca, que ya sus padres Manuel Hernández y Reyes Déniz, mudaron hasta la capital, trascienda más allá de Canarias.

Prueba de ello es que ya manejan cifras de récord a escala nacional. De entrada, cuentan con la mayor superficie para la maduración de quesos artesanales de toda España. Ahí es nada. Y en un barrio en la periferia de la capital, en Salto del Negro. Aquí tienen habilitadas tres naves y dos de ellas están destinadas a maduración. Pero es que, además, en los últimos tiempos se han lanzado a una sabrosa aventura que les está deparando no pocas alegrías. Animados por un reto que les lanzó una prestigiosa tienda quesera valenciana se atrevieron a producir quesos gigantes. Probaron y batieron todos los registros con una pieza descomunal, 174 kilos de manjar que hizo salivar a media Valencia. Un éxito que, dicho sea de paso, ya es historia. Acaban de superar aquella marca y han hecho otro de ¡196 kilos!

A día de hoy, y desde hace seis o siete años, esta empresa familiar produce también sus propios quesos, nueva faceta por la que ya cosechan premios nacionales e internacionales, pero en sus orígenes, y en lo que durante años fueron y siguen siendo especialistas, ha sido en el «afinado» de los quesos, que es como Aarón apunta que se conoce en la península al proceso de maduración. Por eso Bolaños trabaja con entre 20 y 30 queserías artesanales distintas. Ellas hacen el queso y se lo venden a esta compañía, que lo madura durante meses hasta que al fin lo pone en el mercado.

«Les ahorramos mucho trabajo y costes, la maduración no solo consiste en meter el queso en una sala; hay que darle la vuelta cada cierto tiempo, untarlo de gofio o de pimentón, y luego con aceite», se explica. Y esa tarea, advierte, se multiplica aquí por varios dígitos dado que en esta nave cuidan miles de quesos de tamaños y pesos muy diversos, desde un kilo hasta de 12, entre los que están los más habituales. Así se entiende que Bolaños dé trabajo a unos 40 empleados. Otro gasto habitual es, por ejemplo, el gofio. Mientras Aarón muestra las instalaciones, un proveedor no para de descargar sacos de un furgón. Les dejó 750 kilos en 30 sacos.

Los quesos pasan por una primera fase, que es la de oreo, a una temperatura de entre 15 y 18 grados centígrados, en la que permanecen unos 10 días. Los hay a cientos. Y han de darles la vuelta uno a uno cada dos días. Están dispuestos en estanterías de hasta siete pisos. Impresiona. Parecen piezas de museo. Y después, pasado ese estadio, son trasladados a las cámaras de frío. La empresa cuenta con 13 y las tiene todas casi hasta arriba. Una, al fondo de la nave, está literalmente metida en la montaña, como si fuera una de aquellas cuevas en las que el abuelo de sus actuales gestores curaba los quesos. En esas cámaras se culmina la maduración. El tiempo que estarán depende de lo curado que se quiere que esté. Uno entra y siente que solo el olor le da de comer.

Entre todas juntan miles de piezas, a las que, por cierto, hay que bajar de las estanterías, limpiarlas, untarlas de aceite y volverlas a colocar. Aarón no sabría decir cuántas tendría ahora almacenadas, pero sí calcula que en la temporada fuerte, que es la de mayor producción quesera de los ganaderos de la isla, desde ahora hasta julio o agosto, Bolaños tiene a su cargo en torno 60.000 kilos mensuales de queso. «¿Sabes la cantidad de dinero que supone eso? Nosotros asumimos el riesgo de su cuidado para luego venderlo», explica. Han de vigilar, entre otras cosas, que no se les rajen. Cuando lo hacen, los empastan con harina y evitan que los hongos los reconvierta en queso azul, «que está riquísimo, por cierto, pero que en Canarias no terminan de apreciar».

Finalmente una flota de 9 vehículos se dedica a distribuirlos por toda la isla. Hoy por hoy están en casi cualquier punto de venta y en muchos restaurantes. Pero, una vez más, Gran Canaria se les queda pequeña. Han dado el salto a Tenerife y Lanzarote, y acaban de cerrar un acuerdo para distribuir sus quesos por el Levante español y llegar hasta País Vasco. «Queremos seguir creciendo, pero no a lo loco, no queremos perder esa referencia artesanal y ese contacto con el ganadero tradicional que nos distingue», subraya Aarón.