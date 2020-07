Una empresa pública asumirá el servicio de apuntadores en Gando

Una empresa pública asumirá el servicio de apuntadores para los taxistas en el aeropuerto de Gran Canaria. Esa es la alternativa que más barajan los ayuntamientos de Telde y de Ingenio para regularizar una prestación que llevan gestionando de forma provisional los propios titulares de las licencias a través de una sociedad cooperativa. Un informe del Cabildo instó en octubre de 2019 a ambas corporaciones locales a poner fin a una forma de operar que en las ordenanzas respectivas que regulan el sector en ambos municipios estaba contemplada para un periodo transitorio de tres meses y que, sin embargo, se ha prorrogado durante años.

La regularización del servicio precisa de un cronograma de pasos administrativos que ayer fue pactado en una nueva sesión de la comisión intermunicipal del taxi, en la que no solo se sientan representantes públicos y políticos de ambas administraciones, sino también del propio sector, desde propietarios de licencias a asalariados y apuntadores de Telde e Ingenio. Lorenzo Rodríguez, de la cooperativa mayoritaria de Telde, pidió que, una vez se defina todo, se les consulte en referéndum.

El edil teldense del área, Agustín Arencibia, avanzó que la pretensión de la comisión es que el nuevo servicio esté operativo a uno de enero de 2021. Pero para llegar a ese objetivo antes deberán modificar las dos ordenanzas en vigor y aprobar otra nueva, de tipo fiscal, en ambos municipios, que es la que fijará la tasa pública que a partir de 2021 deberán abonar los taxistas de una y otra localidad por la prestación del nuevo servicio de apuntadores, ya regularizado.

Según Arencibia, el edil de Asuntos Aeroportuarios en Ingenio, Domingo González, aportó a la mesa un informe de la secretaría municipal ingeniense en el que se entiende que el servicio público del apuntador ya está creado de facto por las ordenanzas. Solo faltaría desarrollarlo mediante un reglamento. Si los jurídicos de Telde acaban compartiendo esa tesis, bastaría con tramitar ese reglamento, cambiar las ordenanzas y crear la de tipo fiscal. Una vez en vigor, la propuesta que se baraja es encomendar esta prestación a una de las empresas públicas de ambos municipios para que luego ésta lo preste de forma directa o lo subcontrate.

Una cuota mensual de 35 euros

Hasta tanto se regularice el servicio, la cooperativa de apuntadores lo seguirá prestando. Así lo aseguró este martes el presidente del colectivo mayoritario de propietarios de licencias de Telde, Lorenzo Rodríguez. No obstante, habrá cambios. Los apuntadores, que son los que gestionan la parada de ambos municipios en Gando, habían advertido que con la fórmula hasta ahora vigente, por la que el taxista les pagaba una cuota de 3,5 euros cada vez que bajaba a hacer el turno en el aeropuerto, no daba para mantener el servicio. Para solventarlo, el sector ha pactado una cuota fija mensual de 35 euros por los 10 turnos del mes de cada taxi, los haga o no.