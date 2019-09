Una anciana de La Aldea, sin pensión de viudedad por una confusión de nombres

Silvia Álamo (ahora plus) / la aldea

Elvira Micaela Monzón e Irene Matías Herrera se casaron en 1957 en La Aldea de San Nicolás. Tras más de seis décadas de unión, él falleció a los 90 años el pasado 18 de abril debido a una enfermedad. Solo una semana después comenzó un «calvario» para los hijos de este matrimonio. Su madre, que padece alzhéimer y párkinson, no tiene derecho a cobrar la pensión de viudedad por la defunción de su marido. Según la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el motivo se debe a «no acreditar ni la identidad del sujeto causante ni la de la solicitante». Ambos tenían dos nombres y, a pesar de haber documentado en numerosas ocasiones que se tratan de la misma persona, para la administración todo es papel mojado y no brindan soluciones que pueda llevar a ver algo de luz en el problema al que se enfrenta la familia. «Tenemos todo para demostrar que eran matrimonio, solo queremos lo que nos pertenece, pero ya no sabemos qué hacer», lamentan sus hijos.

Una semana después de la muerte de Matías, como era conocido en el municipio del oeste de Gran Canaria, los hijos comenzaron a realizar los trámites para que su madre, incapacitada, cobrara lo que le pertenece. Desde el furgón, una especie de oficina andante de la Seguridad Social que cada jueves se desplaza a La Aldea, les dijeron que «había problemas» para cobrar el subsidio. La confusión de nombres ha convertido este proceso en un auténtico caos en el que no tienen forma de demostrar que son dos personas con dos nombres cada una. Los documentos de Elvira son confusos, en unos aparece con ese nombre y en otros con el de Micaela, lo mismo ocurre con el fallecido, que se identificaba bajo Irene o Matías. La conclusión de la administración es que no son la misma persona, por lo que ese matrimonio no se puede acreditar.

Un hecho que se contradice, sin embargo, con la primera resolución emitida en el mes de mayo. En la misma reconocieron una prestación de auxilio por defunción por la que la anciana cobró 46,50 euros. Desde entonces sobrevive con 149 euros al mes, una pensión en concepto de beneficencia que cobra desde hace unas décadas, y gracias a la ayuda de sus cuatro hijos, también pensionistas. «De ese dinero tenemos que pagar hasta sus medicinas, como no consta como viuda tampoco lo hace como pensionista», manifiestan. Seguir leyendo aquí.