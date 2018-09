Un oasis con vistas al Roque Bentayga

Los vecinos empadronados pueden acceder por el precio de dos euros, mientras que los residentes de otros municipios entrarán por cuatro euros. Por otro lado, esta pequeña playa particular de agua salada, con un poco de cloro y climatizada, ofrece otros muchos servicios, como, por ejemplo, bonos y descuentos para personas desempleadas, familias numerosas y pensionitas, así como cursillos de verano dirigidos tanto a niños como a adultos. El lugar cuenta con numerosas hamacas, ya que es un espacio habilitado para trescientas personas, en el que también existe la opción de alquilar las sombrillas, aunque muchos son los bañistas que deciden llevar las suyas propias y tenderse sobre el césped.

Piscina para todos

A pesar del sofocante calor que sacude la zona en esta época del año, «la gente de aquí es la que menos viene», explica David, el joven socorrista del espacio. Desde las 12:00 de la mañana, la piscina está repleta de bañistas que, sorprendentemente, proceden en su mayoría de diferentes puntos de la isla fuera del municipio, pues nos encontramos con vecinos de Arucas, Firgas, Teror, San Mateo, Valleseco, Santa Brígida e, incluso, de la capital y de Vecindario. Todos coinciden en que les gusta esta piscina por «su tranquilidad», «porque está limpita», «por cambiar de vistas» y, sobre todo, los capitalinos expresan su necesidad «de salir de la ciudad». Es por ello, por lo que deciden repetir la experiencia en numerosas ocasiones y animan a muchos de sus amigos a que la vivan. Bien es cierto que pocos son los tejedenses que se dejan ver por la piscina, aunque muchos de ellos aprovechan para ir por la tarde, «sobre las 18:30, ya que hay menos gente y a partir de esa hora la entrada es gratis», como afirma la recepcionista.

En cualquier caso, los vecinos de Tejeda están «contentos» con la piscina, como afirman dos jóvenes naturales del municipio, aunque reconocen que «suele venir más gente de fuera que del pueblo», pero lo ven «normal», ya que en la zona «hay menos jóvenes que personas mayores» y, por lo general, los tejedenses que suelen visitar la piscina son «vecinos que ya no viven aquí, pero solo vienen en verano».

Además, no ven como un inconveniente que solo se abra la piscina en la temporada de vacaciones de verano, ya que el resto del año bajan demasiado las temperaturas como para poder disfrutar de un baño. Sin embargo, reconocen que en horario escolar y para los estudiantes de los colegios más cercanos, se podría habilitar la piscina para hacer alguna actividad extraescolar en momentos puntuales, pues «el agua está climatizada y no va a estar tan fría como la de Artenada, por ejemplo», que no está climatizada.

Con este tipo de alternativas, Tejeda, uno de los pueblos considerados más bonitos de España, apuesta cada vez más por las actividades de ocio, con la ayuda de las fiestas de la Virgen del Socorro que comienzan este mismo fin de semana, atrayendo así a los más jóvenes a que conozcan el municipio custodiado por el Roque Bentayga y el Nublo.