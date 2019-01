Un bombero denuncia estar solo en Arucas

El bombero Ulises Pulido Pérez ha denunciado en redes sociales su situación en el parque de bomberos de Arucas, en Gran Canaria. Pulido se encuentra solo en el parque de bomberos debido, según su queja, a la mala gestión del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria , dependiente del Cabildo. Según el bombero, no se encuentra nadie en la jefatura de guardia y, por lo tanto, no hay ningún superior que gestione el servicio .

«Este es el parque de bomberos de Arucas hoy día 4 de enero de 2019. Estoy solo en el turno para cubrir los municipios de Arucas, Firgas, Moya y Teror. He intentado comunicarme con la jefatura de guardia, pero me dicen que están todos de vacaciones. No tengo a nadie que me dé una orden de como actuar. Mientras tanto, hay nueve bomberos recién aprobados en sus casas por orden del consorcio, sin empezar a trabajar... No sé bien el motivo. La falta de personal de esta entidad es alarmante, poniendo en peligro mi integridad física y mental, por no hablar de la de las víctimas», asevera Ulises en su publicación en Facebook.