Turcón reclama al Cabildo que la batida de cabras regrese a Guguy

El colectivo ecologista Turcón ha solicitado al consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, que «recapacite y empiece a tomar las decisiones necesarias para conservar la biodiversidad de Guguy», y de toda la isla, aunque «puedan ser muy poco populares», para lo que le insta a eliminar las cabras asilvestradas allí presentes mediante batidas, que es «la técnica más ampliamente aplicada para el control de estos y otros herbívoros en espacios protegidos en el mundo. La protección de la naturaleza «es de obligado cumplimiento para cualquier Administración», recalca el escrito registrado.

Turcón sostiene que la presencia de ganado asilvestrado «es incompatible con la supervivencia de las especies vegetales endémicas y amenazadas», así como con las repoblaciones hechas por el Cabildo en Guguy, y mantiene que la experiencia de sacar las cabras mediante apañadas con perros «no está siendo muy efectiva».

Solo en ese espacio natural habitan 87 plantas endémicas de Canarias, de las que 12 están en el Catálogo Canario de Especies Protegidas y/o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La cifra se eleva a 55 plantas protegidas si se incluyen las recogidas en la Orden de Flora.

«Está claro que el Cabildo no está cumpliendo con su cometido de proteger la naturaleza», hasta el punto, critica Turcón, de jugarse la posibilidad de tener que devolver a la Comisión Europea los 400.000 euros que las arcas de Bruselas han invertido en el proyecto Life+Guguy.

Si Europa reclama sus fondos si no se elimina el ganado asilvestrado no solo se perderán 400.000 euros, «sino todo el dinero y el esfuerzo invertido en lo que ya está plantado». Peor aún sería «la pérdida de confianza que supone no ejecutar un proyecto Life, lo que podría ocasionar que no vuelvan a conceder ningún proyecto para la conservación de la naturaleza en Gran Canaria durante una larga temporada», advierte.