Torres: «El fuego está descontrolado y hay que asegurar la seguridad de la gente»

Rápida evolución, el fuego está descontrolado

«Cuando aún no se había declarado extinguido el incendio de hace siete días, Gran Canaria vuelve a tener un conato que se convierte rápidamente en un incendio virulento con condiciones muy adversas. Con temperaturas de 40 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad por debajo de 10% , son condiciones que hacen más difícil extinguir un incendio virulento como el que estamos padeciendo. Se trata de un incendio que no está contenido, ni estabilizado ni controlado. Con dos flancos, tanto la cabeza como la cola, están afectando gravemente a Gran Canaria », aseveró el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Más de 1.500 hectáreas afectadas

Torres reconoció que área del incendio no está perimetrada y ya es más grave que el fuego que afectó también la cumbre de Gran Canaria hace una semana. « Ya se han visto afectadas entre 1.500 y 1.700 hectáreas. Tenemos todos los medios terrestres activos, la UME y todos los medios aéreos posibles trabajando. Más de 600 personas están trabajando en el incendio en estos momentos. A eso hay que sumarle 10 medio aéreos, a los que se suma un segundo hidroavión que está en camino. También hemos solicitado dos hidroaviones más al Gobierno de España, por lo que serán cuatro en total los que estarán en la isla esta tarde», dijo Ángel Víctor Torres afectado por la situación.

Malos vaticinios, más de 4.000 evacuados

Las previsiones no son buenas y se espera una dura noche este domingo. «Las previsiones meteorológicas no ayudan con más de 30 grados de temperaturas, fuertes vientos y poca humedad. Ya se han desalojado a más de 4.000 personas de 40 núcleos de población de Gran Canaria. Se mantiene activo el plan de contingencia y se harán más desalojos en las próximas horas. Tenemos que primar la seguridad de las personas porque estamos ante una situación muy complicada. El desastre medioambiental está confirmado, ahora solo hay que asegurar que no haya daños personales», manifestó pesimista el presidente de Canarias, solicitando precaución a la ciudadanía.